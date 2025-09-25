Компанії "тонуть" в робочому ШІ-смітті, яке доводиться "розгрібати" людям, — дослідження Стенфорду

Depositphotos

Штучний інтелект мав призвести до революційного підвищення продуктивності праці, але поки що цього не сталося. Дослідження MIT показало, що 95% компаній, які ризикнули інтегрувати цю технологію, не побачили жодного значного зростання доходів. Інше дослідження, яке вивчало використання ШІ як помічників для програмування, засвідчило, що програмісти навіть працювали повільніше, коли покладалися на ці інструменти.

Тим часом численні звіти розповідають знайому історію: компанії звільняють співробітників, щоб замінити їх ШІ, але згодом змушені знову наймати людей, усвідомивши, що технологія не виправдала очікувань.

Чому ж ШІ не дає очікуваного ефекту на робочому місці? Адже в теорії інструмент, який може миттєво писати тексти, генерувати код, вести розмову на будь-яку тему та робити нотатки, мав би стати потужним поштовхом для економіки. Це питання дослідила нова робота науковців зі Стенфорду та компанії BetterUp Labs. У ще триваючому опитуванні вони вивчили відповіді 1150 працівників у США з різних галузей, щоб зрозуміти, як ШІ-контент застосовується на роботі й як він впливає на взаємодію між співробітниками.

Висновок такий: ШІ часто використовується для створення поверхневих завдань, які в підсумку все одно доводиться виправляти людині, що підриває обіцянки щодо зростання продуктивності.

“Працівники використовують ШІ-інструменти, щоб створювати низькоякісну, на вигляд пристойну роботу, яка зрештою лише додає клопоту їхнім колегам”, — написала Кейт Нідергоффер, соціальний психолог і віцепрезидент BetterUp, у статті для Harvard Business Review.

Команда назвала такий контент “workslop” — від поєднання термінів “work” (робота) та “AI slop” (ШІ-сміття). Цим терміном визначають результат роботи ШІ, який “маскується під якісне виконання, але насправді не має достатньої цінності для просування завдання вперед”.

Звісно, частина працівників може використовувати ШІ для створення якісних матеріалів. Але більшість просто вводять запити і передають далі сирий результат, який на перший погляд здається прийнятним.

“Непомітна шкода workslop у тому, що він перекладає основну роботу на інших — отримувачеві доводиться інтерпретувати, виправляти або робити все заново”, — пояснюють дослідники. “Іншими словами, зусилля перекладаються з виконавця на одержувача”.

Це новий етап явища “когнітивного розвантаження” — терміну, яким психологи описують перекладання частини мислення на технологію, наприклад калькулятор чи пошуковик. У випадку ШІ це означає, що “машина перекладає когнітивну роботу не на себе, а на іншого працівника”, наголошує команда.

Згідно з опитуванням, 40% працівників отримували workslop протягом останнього місяця, а понад 15% усього контенту, який вони отримують на роботі, генерується ШІ. Найбільше такого контенту надходить від колег (40%), але 16% — від керівників.

Присутність ШІ-результатів у робочому процесі створює напруженість у команді, адже “коли колеги отримують workslop, їм часто доводиться витрачати сили на його розшифрування й виправлення помилок”, зазначають автори.

“Я мав вирішити, чи переписати самому, змусити його переробити, чи просто залишити як є”, — пояснив один із учасників опитування, який працює у фінансовій сфері.

Інший респондент, директор у роздрібній торгівлі, заявив, що витратив більше часу на перевірку даних та власні дослідження, а потім ще більше часу на зустрічі з іншими керівниками, щоб розібратися. “І зрештою все одно мусив переробляти роботу самостійно”, — додав він.

Дослідження також показало, що workslop негативно впливає на репутацію співробітників. Так, 54% опитаних стали вважати колег, які користуються ШІ, менш креативними, 42% — менш надійними, а 37% — менш розумними.

“Найбільша небезпека може критися у міжособистісних відносинах”, — пише команда Нідергоффер.

Попри те, що існують окремі сфери, де обережне застосування ШІ дійсно може допомогти підвищити продуктивність або довести результат до ладу, цей досвід суперечить занадто швидкому й захопленому впровадженню технології з боку керівників бізнесу, а також постійному гучному ажіотажу навколо ШІ.

