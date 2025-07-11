Microsoft замінила працівників ШІ і заощадила $500 млн

Microsoft зекономила понад $500 млн завдяки автоматизації та скороченням / Depositphotos

Тиждень ШІ на ITC.ua за підтримки На ITC.ua Тиждень ШІ. Ми досліджуємо, як саме ШІ покращує життя мільйонів людей прямо зараз і що чекає нас у майбутньому. Партнер проєкту – компанія Favbet Tech, яка активно інтегрує ШІ у свої продукти.

Штучний інтелект дедалі частіше замінює людську працю. Це відчувають як окремі люди, які втрачають доходи чи роботу, так і великі компанії, що навпаки скорочують витрати. Один із топменеджерів Microsoft на закритій презентації заявив, що лише за 2024 рік компанія заощадила сотні мільйонів доларів завдяки автоматизації робочих завдань. Водночас Microsoft активно скорочує персонал.

Про таку суттєву економію завдяки ШІ повідомляє Bloomberg із посиланням на внутрішні джерела. За словами головного комерційного директора Microsoft Джадсона Олтоффа, лише автоматизація кол-центрів принесла компанії понад $500 млн економії. При цьому запровадження ШІ начебто підвищило задоволеність як співробітників, так і клієнтів.

Ця заява прозвучала на тлі масштабного скорочення персоналу. Минулого тижня Microsoft повідомила про звільнення ще 9 тис. робітників. А загальна кількість звільнених працівників у цьому році вже становить близько 15 тис. Разом з тим головний юрист компанії Бред Сміт запевняв, що продуктивність «не була головною причиною» цих скорочень. Іронічно, що він говорив про це на заході, де компанія презентувала інвестиції в освіту у сфері ШІ.

Олтофф також повідомив, що зараз ШІ вже допомагає командам продажів, обслуговування клієнтів й навіть розробникам програмного забезпечення. Окрім того, штучний інтелект почав спілкуватися з малими клієнтами. Хоча це новий напрямок використання ШІ у бізнесі Microsoft, він вже приніс десятки мільйонів доларів продажів.

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Втім, ці цифри викликають запитання. По-перше, Microsoft не пояснила, як саме рахувала ці «заощаджені» $500 млн. Якщо компанія просто підсумувала зарплати звільнених працівників, це не обов’язково означає реальну економію. До того ж, інші компанії, які також замінювали людей на ШІ, подекуди змушені були повертати живу працю назад через зниження якості обслуговування.

Незалежно від методології, у другому кварталі 2025 фінансового року Microsoft справді показала вражаюче зростання доходів — плюс $7,6 млрд або 12%. Більшу частину цього зростання компанія пояснює розвитком ШІ-напрямків.

Очевидно, що всередині Microsoft автоматизацію вважають ефективною стратегією і готові й далі скорочувати персонал заради економії. Чи виявиться це виправданим у довгостроковій перспективі — питання відкрите. Але вже зараз видно, що масштабні інвестиції в ШІ дають компанії конкретні фінансові результати.

Джерело: futurism