Замкнене коло: ШІ вбиває Microsoft — чи Microsoft вбиває ШІ?

Андрій Шадрін

Як повідомляє CNBC, Microsoft щойно завершила своє найгірше квартальне падіння акцій із часів фінансової кризи 2008 року — з початку цього року папери впали більш ніж на 20 відсотків. Хоча акції дещо відновилися протягом останнього тижня, їхнє падіння знищило всі здобутки приблизно за рік.


Також цього року опинився в центрі уваги OpenAI — після того, як оголосив про відмову від того, що один із топменеджерів назвав відволікаючими “побічними квестами” — зокрема, від застосунку для генерації відео Sora — щоб зосередитися на корпоративному та кодувальному напрямках. Але, принаймні, ці вектори є прибутковими джерелами доходу і здатні зупинити втрату компанією мільярдів доларів щокварталу. Багато хто розцінив ці кроки як спробу наздогнати конкурента — Anthropic, чиї Claude Code і Claude Cowork цього року зробили значний прорив.

Тим часом ШІ-асистент Microsoft Copilot не може набрати обертів, через що технологічний гігант помітно відстає в гонці штучного інтелекту. Це жахливий сигнал. Microsoft зробила масштабні інвестиції у центри обробки даних і розбудову хмарної ШІ-інфраструктури Azure, але не може ефективно масштабувати свого асистента Copilot без різкого зростання витрат. До цього додається масова критика на адресу команди Windows за нашпиговування операційної системи функціями штучного інтелекту, яких ніхто не просив, — що принесло їй зневажливе прізвисько “Microslop”.

“Редмонд потрапив у халепу”, — написав у своїй нотатці минулого тижня аналітик Melius Research Бен Рейтцес, маючи на увазі місто у штаті Вашингтон, де розташована штаб-квартира Microsoft.

Технологічний гігант опинився в епіцентрі масштабнішого ринкового явища, яке цього року отримало назву “SaaS-апокаліпсис”: компанії-розробники програмного забезпечення як послуги зазнають ударів від безперервних розпродажів. Налякані інвестори побоюються, що ШІ-інструменти для написання коду можуть зробити їхні нерідко дорогі сервіси застарілими — дозволивши фірмам створювати власні внутрішні рішення з нуля.


“Значна частина традиційного SaaS вмирає й, мабуть, перебуває в термінальному занепаді”, — пише у Twitter інвестор Джейсон Лемкін на тлі паніки.

Попри жахливі показники на фондовому ринку, Microsoft продовжує заробляти чимало грошей: за звітністю, доходи зросли майже на 17% у першому кварталі цього року порівняно з аналогічним періодом минулого. Однак частина аналітиків зберігає песимістичний погляд на результати компанії — особливо в контексті дедалі гострішої конкуренції у сфері штучного інтелекту.

“Є занепокоєність тим, що бізнес Microsoft 365 Copilot не виправдав їхніх очікувань, і це сфера, де можуть з’явитися нові конкуренти”, — сказав CNBC аналітик Harding Loevner Кайл Левінс.

Microsoft опинилася у складному становищі. Хоча її хмарний бізнес Azure залишається затребуваним серед ШІ-компаній — зокрема OpenAI та Anthropic — власні ШІ-інструменти компанії не можуть здобути помітної популярності. Амбіції при цьому залишаються такими ж грандіозними, як і раніше. Як повідомив Bloomberg, компанія просуває розробку власних внутрішніх ШІ_моделей, які можуть бути готові вже наступного року.

“Ми зобов’язані забезпечити абсолютний технологічний фронтир. Безумовно, до 2027 року мета — вийти на рівень справжнього передового краю”, — сказав виданню Futurism ШІ-директор Microsoft Мустафа Сулейман.

Але в умовах згасаючого ентузіазму та зростаючої “апатії” з боку Волл-стріт щодо технологічного гіганта, компанії може бути важко переконати інвесторів у своєму довгостроковому баченні.

Цифри підтверджують масштаб проблеми. Серед платних передплатників ШІ-сервісів станом на січень 2026 року ChatGPT утримує 55,2% ринку, Google Gemini — 15,7%, тоді як частка Copilot впала до 11,5% — порівняно з 18,8% у липні 2025-го. Ще показовіше виглядає поведінка користувачів, яким доступні одразу кілька платформ: коли поруч із Copilot є ChatGPT і Gemini, частка активних користувачів Copilot обвалюється до 8%.

5G та революція в iGaming: що потрібно знати про це вже зараз. Колонка COO SharksCode
Ретельне миття підлоги замість пасивного протирання: огляд серії роботів-пилососів Aqua 10 від Dreame

З 450 мільйонів корпоративних передплатників Microsoft 365 лише 3,3% погодилися доплачувати за Copilot-надбудову — найнижчий показник конверсії серед усіх великих ШІ-платформ. Іншими словами, Microsoft має найбільшу в світі аудиторію потенційних користувачів ШІ — і не може змусити її платити.

Microsoft програє ринок ШІ: Copilot має частку лише 1%

Джерело: Futurism

Популярні новини

arrow left
arrow right
ШІ замінить буквально всіх: OpenAI таємно вербує тисячі фахівців, аби ChatGPT засвоїв досвід будь-якої професії
Microsoft закрила доступ до налаштування сховища в Windows 11 для звичайних користувачів
ШІ-бота Bluesky для налаштування стрічки заблокували 125 000 людей у день запуску: більше лише у Джей Ді Венса
Microsoft додала в офіційні інструкції Windows 11 зображення з двома "Пусками"
"Фінансова піраміда" та "Scam Altman": інвестори та експерти розносять OpenAI
CEO Cloudflare попереджає: до 2027 року ШІ-боти перевищать кількість людей в мережі
Гірша за вейп: створена ШІ операційна система не змогла запустити Doom та підключитись до інтернету
ChatGPT тепер пояснює математику та фізику через інтерактивні графіки
Треба більше ChatGPT: OpenAI подвоїть штат до 8000 працівників
Покупець вибив у ШІ-бота з онлайн-магазину 80% "знижки на все" і накупив товарів на ₴500 000
Розробники штучного інтелекту готові платити $80 за двогодинне відео, як ви робите домашні справи
Гаманець у руках ШІ: агент вперше в Європі самостійно провів банківський платіж
Пентагон використав ШІ Claude для захоплення президента Венесуели
Із нарад не втекти: Microsoft "cховала" кнопку "Виходу" у Teams
Як Work.ua, але для ШІ: сервіс Rent a Human дозволяє ботам наймати людей
Штучний інтелект стає мстивим: агент OpenClaw атакував розробника, який відхилив його код
У "Дія" з’явиться голосовий ШІ: як це працюватиме
Оновлення Windows 11 за березень 2026 року: 9 нових покращень, які неможливо не помітити
YouTube Music додав ШІ-генератор плейлистів: як увімкнути на Android та iOS
Перший у світі тактичний ноутбук на NVIDIA RTX 5000 Ada: 682 TOPS для ШІ та повна автономність без інтернета
ШІ залишив користувачів без дешевої пам’яті: ціни на RAM і SSD б’ють рекорди
