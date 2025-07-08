Вайбкодер Рене Турсіос і процес написання коду з допомогою ШІ. Фото: особистий архів Турсіоса і The Standard

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29-річний Рене Турсіос із Сан-Франциско взяв участь у 200 IT-хакатонах за два роки, де часто вигравав грошові призи і кредити на програмне забезпечення — амбітне досягнення, як для людини, яка нібито не має навичок програмування.

Оновлено: В оригінальному тексті The Standard пишуть, що Турсіос «не має навичок програмування», водночас, якщо вивчити його офіційний сайт і профілі в соцмережах, складається протилежне враження.

Рене є професійним гравцем у Yu-Gi-Oh!, полюбляю канабіс і перепродає іграшки Лабубу, але більшу частину свого часу присвячує участю в IT-хакатанах. З 2023 року і на цей час чоловік відвідав понад 200 заходів, де отримав кілька перемог.

Турсіос є представником нового покоління програмістів — так званих вайбкодерів, тобто людей, що пишуть код з допомогою ШІ-чатботів.

«Рене — справжній вайбкодер», — каже АрДжей Москардон, друг Рене і колега-хакер, який спостерігав, як Турсіос посів друге місце на своєму першому хакатоні в особняку AGI House у Гіллсборо. «Спочатку всі інженери з престижними дипломами насміхалися з нього. Але тепер вони всі роблять те саме».

Термін «вайбкодинг», який запропонував у лютому співзасновник OpenAI Андрей Карпати, описує легкий та невимушений спосіб кодування із ШІ — коли людина не просто пише рядки коду, а описує текстово те, що хотіла б створити, чатботу, тоді як той вже генерує готовий результат. Однак Турсіос займався вайбкодингом ще задовго до того, як ця техніка отримала назву і популярність.

«Я не написав жодного рядка коду», — згадує Турсіос свій перший хакатон, на якому він за допомогою простої англійської мови спонукав ChatGPT створити програму, яка може конвертувати будь-яку пісню в Lo-Fi версію.

Коли організатори оголосили, що чоловік посів друге місце, він закричав від радощів.

«Жодна людина не знала, хто я, чорт забирай, але це був мій поворотний момент. Я зрозумів, що можу конкурувати з людьми, які мають дипломи та престижну роботу».

Турсіос народився в Міссурі та жив у родині дресирувальників левів та ведмедів. Хлопець не вступав до коледжу, а вирішив стати на шлях професійного гравця в японську колекційну карткову гру Yu-Gi-Oh. Згодом чоловіку набридло кочове життя в турнірах і він переїхав з дівчиною до Сан-Франциско, де зрештою у 2022 році заснував компанію з розробки інфраструктури метавсесвіту — в той самий час, коли ChatGPT випустили в публічний доступ.

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Рене розумів, що за ШІ майбутнє, але його команда відмовлялась приймати технологію:

«Мій головний інженер сказав: “Якщо ви ще раз попросите мене використати штучний інтелект, я звільнюся”», — згадує Турсіос, який зрештою закрив компанію і почав відвідувати хакатони, щоб зрозуміти, як використовувати штучний інтелект самостійно. «Я знав, що чим більше ти виграєш, тим більша ймовірність того, що станеш найкращим гравцем».

Турсіос відвідав кожен з хакатонів, які проводили в Сан-Франциско, а наразі здобув популярність серед IT-компаній, як людина, що може створити проєкт з допомогою ШІ за лічені години — тоді як зазвичай досвідчені розробники витрачають на це тижні.

Наразі вайбкодер проводить власні семінари, де вчить новачків і досвідчених айтівців максимально ефективно використовувати штучний інтелект для кодування.

Вайбкодинг наразі активно використовують на лише новачки, а й такі техногіганти як Amazon чи Google: у першій, до прикладу, використовують техніку для підвищення продуктивності працівників і наразі планують впровадити офіційне використання інструменту Cursor; тоді як бос Google Сундар Пічаї хвалився, що близько 30% коду в компанії вже пише ШІ.

Вищезгаданий Cursor, розроблений стартапом із 60 співробітниками, досяг показника регулярного доходу у $100 млн у січні 2025 року, менш ніж за два роки з моменту запуску. Інша компанія, Windsurf, яка запустила власний інструмент для генерації коду в листопаді 2024 року, вже має $50 млн річного доходу.

Нагадаємо, що торішнє опитування показало, що близько 76% айтівців вже використовували або планують використовувати інструменти ШІ в процесах розробки.

Джерело: dev.ua, sfstandard

Тиждень ШІ на ITC.ua за підтримки

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