Людям, які втратили роботу через ШІ, платитимуть по $1000 щомісяця

Кадр з фільму "Я, робот"

В США запустили програму AI Dividend, яка передбачає виплату базового доходу для людей, які втратили роботу через ШІ.





Програма була запущена некомерційними організаціями AI Commons Project та What We Will з метою підтримати людей в умовах економіки, де дедалі більшу роль відіграє ШІ. Її учасники отримуватимуть по $1000 протягом року — без жодних умов щодо працевлаштування та звітності.

На цей час виплати передбачені для 25-50 людей і залучено близько $300 тисяч фінансування. Протягом 2026 року фонд планують збільшити до $3 млн: у тому числі коштом компаній, що розвивають ШІ.





Одна з ініціаторів проєкту, інженерка-програмістка Кейтлін Корт, каже, що проблема стала очевидною, коли випускникам її курсів з програмування стало все складніше знаходити роботу. З її слів, попит на джуніорів знизився, оскільки компанії активно впроваджують ШІ-асистентів програмування, зокрема Microsoft Copilot та Claude.

“Вакансії, які бачать студенти, часто виглядають принизливо. І насправді не дозволяють виконувати реальну роботу з програмування. Їх просять перевіряти частини коду, створені ШІ”, — каже вона.

Одним із прихильників ідеї базового доходу був голова OpenAI Сем Альтман. Ще у 2016 році він запустив експеримент, в межах якого тисяча людей отримували по $1000 на місяць. Дослідження зрештою виявило, що базовий дохід давав людям більше гнучкості у витратах і незначно скоротив робочий час, хоча фізичного здоров’я це не покращило, як і не надало довгострокової фінансової стабільності.

У 2024 році Альтман запропонував іншу концепцію — так звані “універсальні базові обчислення”. За нею користувач отримує певну частину обчислювальних ресурсів ШІ, яку може використовувати на свій розсуд чи навіть продавати.

I think that a significantly more generous UBI experiment than has been tried so far (say, $10k/month vs. $1k/month) would show big effects. But unfortunately that is very expensive, billionaires have moved on, and a bureaucrat would get crucified for this, so it won’t happen. — Miles Brundage (@Miles_Brundage) August 20, 2025

Раніше ексрадник OpenAI Майлз Брундейдж припустив, що зростання економіки завдяки ШІ дозволить підвищити базовий дохід до $10 000. Один із “хрещених батьків” технології Джеффрі Хінтон назвав такі виплати необхідними, а керівник Anthropic Даріо Амодей вважає, що роздачі грошей буде недостатньо для розв’язання проблеми.

Джерело: Techspot