Новини ШІ 19.08.2025 comment views icon

Листи, створені або значно перероблені ШІ, здаються нещирими та непрофесійними, — дослідження

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Листи, створені або значно перероблені ШІ, здаються нещирими та непрофесійними, — дослідження
Depositphotos

Нове дослідження, проведене американськими науковцями, виявило, що моделі ШІ здатні допомогти із написанням електронних листів, однак постійне залучення LLM до сих завдань зробить ці електронні листи нещирими та менш компетентними. 

Результати опитування, проведеного доктором філософії, дослідником з Уоррінгтонського коледжу бізнесу при Університеті Флориди Ентоні Команом та співавтором дослідження, доктором філософії з Університету Південної Каліфорнії Пітером Кардоном, продемонстрували, що хоча використання ШІ може зробити електронне листування керівника більш елегантним та професійним, залежність від моделей LLM, таких як ChatGPT, Gemini, Copilot або Claude, може підірвати довіру співробітників до керівництва

“Ми спостерігаємо протиріччя між сприйняттям якості повідомлення та сприйняттям відправника. Незважаючи на позитивне враження про професіоналізм у написанні текстів за допомогою ШІ, менеджери, які використовують ШІ для вирішення повсякденних комунікаційних завдань, піддають ризику власну надійність, використовуючи середній і високий рівень допомоги ШІ”, — зазначає Ентоні Коман. 

У опитуванні взяли участь 1 тис 100 фахівців з різних компаній. Їм пропонувалось оцінити рівень написання електронних листів штучним інтелектом. Листи були написані як з незначним, так і середнім та значним рівнем участі ШІ. Учасники оцінювали не лише зміст, а й своє сприйняття відправника. 

За словами Комана, співробітники приблизно однаково оцінюють власне використання ШІ, чи була при цьому участь ШІ незначною, або ж значною. При цьому вони більш спектично ставляться до використання ШІ власними керівниками. Хоча незначна допомога ШІ, наприклад, у граматиці чи редагуванні, загалом була прийнятною, більш інтенсивна допомога викликала негативне сприйняття.

Співробітники сприймають більш активне залучення ШІ керівниками із сумнівами щодо авторства, чесності та компотенції начальства. Лише 40–52% співробітників вважали керівників щирими, коли ті активно використовували ШІ, порівняно з 83% при повідомленнях із низьким рівнем допомоги з боку ШІ. Хоча 95% вважали повідомлення керівників із низьким рівнем допомоги ШІ професійними, цей показник знижувався до 69–73%, коли керівники активно використовували інструменти ШІ.

Результати дослідження також продемонстрували, що співробітники часто розпізнають контент, згенерований ШІ, і трактують це як прояв ліні чи байдужості з боку керівників. Коли керівники активно використовують ШІ для повідомлень, таких як привітання команди або мотиваційні повідомлення, співробітники сприймають їх як менш щирі та сумніваються в їхніх лідерських якостях.

Автори дослідження підкреслюють, що менеджери мають ретельно обмірковувати типи повідомлень, рівень підтримки ШІ в них та контекст взаємодії. Хоча ШІ може бути доречним і професійно сприйнятим для інформаційних або повсякденних повідомлень, таких як нагадування про зустрічі або оголошення фактів, повідомлення, орієнтовані на відносини, що вимагають емпатії, похвали, привітань, мотивації або особистого зворотного зв’язку, краще обробляти з мінімальним технологічним втручанням.

Результати дослідження опубліковані у журналі International Journal of Business Communication

Джерело: SciTechDaily

Популярні новини

arrow left
arrow right
OpenAI "повністю зіпсувала" запуск GPT-5, але трафік подвоївся, — Сем Альтман
Топ Xbox порадив звільненим працівникам шукати роботу через ШІ
Нова літій-сірчана батарея для електрокарів скорочує час заряджання до 12 хвилин
Вчені друкують ракові пухлини на 3D-принтері, щоб досліджувати онкологію
Не любите музику? Вчені з’ясували, чому
Грамотні запити в ChatGPT можуть врятувати життя — краще не робити друкарських помилок
Google повертає офлайн-співбесіди для IT-фахівців через шахрайство з ШІ "поза кадром"
"Ми не віримо у work-life balance": бос Cognition пропонує команді піти з 9 зарплатами або працювати 80+ годин на тиждень
Керований ШІ робот-хірург провів складну операцію без участі людини
2560 TOPS та 50 ГГц — Китай випустив оптичний процесор
«В Salesforce штучний інтелект виконує до 50% роботи», — CEO Марк Беніофф
Обмеження ШІ «злітають», якщо зафлудити його жаргоном і нісенітницею, — дослідження
Пігулка замість спортзалу — вчені успішно «прокачали» мишей без тренувань
GitHub випадково презентував GPT-5 за день до офіційного анонсу — відомо про 4 різні версії "найпотужнішого" ШІ OpenAI
Понеділки дійсно шкідливі для здоров'я, — науковці
Компанія xAI Ілона Маска витрачає $1 млрд щомісяця та залучає мільярдні кредити через невеликі доходи
Gmail як маркетплейс: Google тестує покупки прямо у поштовій рекламі
Ілон Маск представив Grok 4 з тарифом SuperGrok Heavy за $300 на місяць
Греблі по всьому світу змістили полюси Землі на 1 км і продовжують це робити, — дослідження
Привіт, Horizon! Ці роботи «ростуть» і «лікуються», «поїдаючи» інших
Крах штучного інтелекту зруйнує світ — компанії ШІ переоцінені більше, ніж доткоми свого часу
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати