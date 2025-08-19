Листи, створені або значно перероблені ШІ, здаються нещирими та непрофесійними, — дослідження

Depositphotos

Нове дослідження, проведене американськими науковцями, виявило, що моделі ШІ здатні допомогти із написанням електронних листів, однак постійне залучення LLM до сих завдань зробить ці електронні листи нещирими та менш компетентними.

Результати опитування, проведеного доктором філософії, дослідником з Уоррінгтонського коледжу бізнесу при Університеті Флориди Ентоні Команом та співавтором дослідження, доктором філософії з Університету Південної Каліфорнії Пітером Кардоном, продемонстрували, що хоча використання ШІ може зробити електронне листування керівника більш елегантним та професійним, залежність від моделей LLM, таких як ChatGPT, Gemini, Copilot або Claude, може підірвати довіру співробітників до керівництва.

“Ми спостерігаємо протиріччя між сприйняттям якості повідомлення та сприйняттям відправника. Незважаючи на позитивне враження про професіоналізм у написанні текстів за допомогою ШІ, менеджери, які використовують ШІ для вирішення повсякденних комунікаційних завдань, піддають ризику власну надійність, використовуючи середній і високий рівень допомоги ШІ”, — зазначає Ентоні Коман.

У опитуванні взяли участь 1 тис 100 фахівців з різних компаній. Їм пропонувалось оцінити рівень написання електронних листів штучним інтелектом. Листи були написані як з незначним, так і середнім та значним рівнем участі ШІ. Учасники оцінювали не лише зміст, а й своє сприйняття відправника.

За словами Комана, співробітники приблизно однаково оцінюють власне використання ШІ, чи була при цьому участь ШІ незначною, або ж значною. При цьому вони більш спектично ставляться до використання ШІ власними керівниками. Хоча незначна допомога ШІ, наприклад, у граматиці чи редагуванні, загалом була прийнятною, більш інтенсивна допомога викликала негативне сприйняття.

Співробітники сприймають більш активне залучення ШІ керівниками із сумнівами щодо авторства, чесності та компотенції начальства. Лише 40–52% співробітників вважали керівників щирими, коли ті активно використовували ШІ, порівняно з 83% при повідомленнях із низьким рівнем допомоги з боку ШІ. Хоча 95% вважали повідомлення керівників із низьким рівнем допомоги ШІ професійними, цей показник знижувався до 69–73%, коли керівники активно використовували інструменти ШІ.

Результати дослідження також продемонстрували, що співробітники часто розпізнають контент, згенерований ШІ, і трактують це як прояв ліні чи байдужості з боку керівників. Коли керівники активно використовують ШІ для повідомлень, таких як привітання команди або мотиваційні повідомлення, співробітники сприймають їх як менш щирі та сумніваються в їхніх лідерських якостях.

Автори дослідження підкреслюють, що менеджери мають ретельно обмірковувати типи повідомлень, рівень підтримки ШІ в них та контекст взаємодії. Хоча ШІ може бути доречним і професійно сприйнятим для інформаційних або повсякденних повідомлень, таких як нагадування про зустрічі або оголошення фактів, повідомлення, орієнтовані на відносини, що вимагають емпатії, похвали, привітань, мотивації або особистого зворотного зв’язку, краще обробляти з мінімальним технологічним втручанням.

Результати дослідження опубліковані у журналі International Journal of Business Communication

Джерело: SciTechDaily