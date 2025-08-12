Корейський Starbucks заборонив приносити ПК і принтери в кав'ярні

Кав'ярня Starbucks у центрі Сеула / Starbucks Korea

Мережа Starbucks у Південній Кореї запроваджує “жорсткі” заходи проти людей, які годинами навчаються чи працюють в кав’ярнях. Відтепер у заклади заборонено приносити ПК, принтери, настільні перегородки та інші пристрої, які так чи інакше дозволяють облаштувати там “мініофіси”.

Згідно з новою політикою, яку минулого тижня керівництво розіслало в усі кав’ярні Starbucks по країні, працівники усно інформуватимуть клієнтів про вимогу прибрати обладнання, якщо побачать таке на столах.

Тенденція “роботи в кафе” посилилась в останні роки з поширенням фрілансерської роботи, викликаючи скарги в інших клієнтів, яким у цей час не вистачало в закладах місць.

Корейський науково-дослідний інститут харчової промисловості підрахував у 2019 році, що кава вартістю 4100 вон ($3) покриває лише 1 годину 42 хвилини часу, проведеного за столом, перш ніж вона стане нерентабельною. У 2024 році цей показник знизився до 1 години 31 хвилини.

Деякі мережі встановили обмеження на перебування у понад 2 години чи відключення доступу до розеток, тоді як Starbucks взявся за більш категоричний підхід.

Нещодавно в одній з кав’ярень Starbucks помітили клієнта з екраном та клавіатурою за перегородкою на столі, який таким чином облаштував собі особисту робочу територію. Інший пішов далі й приніс до закладу принтер. Загалом таких кумедних прикладів в мережі багато.

“Після серії скарг ми переглянули це питання внутрішньо та видали нові рекомендації для всіх кав’ярень, починаючи з четверга”, — заявив речник Starbucks Korea. “Це зроблено для того, щоб забезпечити нашим клієнтам комфортніший досвід перебування та зменшити ризик крадіжок техніки в момент, коли місця залишаються без нагляду протягом тривалого часу”.

Слід зазначити, що заборона не поширюється на звичайні ноутбуки.

Джерело: KoreaJoongAngDaily, KoreaHerald