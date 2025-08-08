"Ми не віримо у work-life balance": бос Cognition пропонує команді піти з 9 зарплатами або працювати 80+ годин на тиждень

Гендиректор Cognition Скотт Ву / Linkedin

У липні ШІ-стартап Cognition поглинув Windsurf за нерозголошеною ціною і разом з тим обзавівся великою командою працівників — 30 звільнили одразу, а решті з 200 поставили досить дивний ультиматум.

Його суть така: кожен з працівників до 10 серпня має або ж погодитись працювати 80+ годин на тиждень, або звільнитись з компанії з щедрою виплатою у 9 зарплат.

“Ми не віримо у work-life balance. Побудова майбутнього програмної інженерії — це місія, яка настільки важлива для нас, що ми не можемо розділити її з особистим життям”, — написав генеральний директор Cognition Скотт Ву в електронному листі до співробітників.

Ву підтвердив свою позицію публічно в дописі на X у вівторок, де зазначив, що в Cognition “надзвичайно висока культура продуктивності” і компанія відверто про це повідомляє під час найму.

“Ми регулярно працюємо в офісі на вихідних і виконуємо свою найкращу роботу до ночі”, — пише Ву. “Багато з нас буквально живуть там, де працюють… ми розуміємо, що це не для всіх”.

Слід зазначити, що компенсація за звільнення у Cognition доволі щедра. Типовий вихідний пакет у США включає 4 тижні зарплати плюс ще тиждень за кожен рік роботи в компанії.

Щодо придбаного Windsurf, то в стартапу були бурхливі останні місяці: спочатку він мав переговори з OpenAI щодо продажу за $3 млрд, але угода зірвалась на початку липня; згодом у справу втрутився Google з пропозицією у $2,4 млрд в обмін на неексклюзивні ліцензійні права на технологію Windsurf та приєднання деяких фахівців до ініціатив техногіганта у сфері штучного інтелекту. Зрештою Google найняв генерального директора Варуна Мохана, співзасновника Дугласа Чена та обрану групу дослідників з Windsurf, решту забрала собі Cognition після придбання стартапу 14 липня.

Windsurf пропонує редактор коду на основі штучного інтелекту для так званих “вайбкодерів” і раніше звітував про понад 1 млн користувачів по всьому світу. Cognition тим часом заявляє, що створила “першого автономного ШІ-програміста”, який може взаємодіяти з користувачами через Slack і GitHub. В березні компанія стала “єдинорогом”, залучивши $4 млрд фінансування.

Джерело: Entrepreneur