Новини IT-бізнес 12.12.2023 о 09:21 comment views icon

Користувачі витратили у TikTok $10 млрд – більше купують лише в мобільних іграх

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Платформа коротких відео TikTok спонукає користувачів витрачати не менше коштів, ніж у популярних мобільних іграх. Згідно з даними data.ai, програма, яка у 2021 році сягнула показника у 1 млрд активних користувачів щомісяця, стала першим неігровим мобільним застосунком, у якому користувачі витратили близько $10 млрд в Apple App Store та Google Play разом. Єдиними іншими програмами, які досягли цього показника, є ігри: Candy Crush Saga від King/Activision Blizzard із понад $12 млрд, а також Honor of Kings від Tencent, Monster Strike від XFLAG/Mixi та Clash of Clans від Supercell.

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TikTok $10 млрд

У звіті зазначається, що TikTok увійшов у 2023 рік з користувацькими витратами понад $6,2 млрд, а потім додав ще $3,8 млрд – це зростання на 61% протягом року. Ця цифра на 15% вища, ніж у 2022 році – $3,8 млрд. Звіт включає лише споживчі витрати у TikTok на iOS і у Google Play, залишаючи поза увагою сторонні магазини застосунків Android у Китаї.

Користувачі витрачаються «монет» TikTok — віртуальної валюти, яку можна витрачати на подарунки для творців. Ці подарунки є винагородою за контент і можуть бути переведені у готівку. TikTok утримує велику комісію – 50% від виплати. Найпопулярнішою внутрішньою покупкою програми є набір із 1321 монети за $19,99, що становить чверть користувацьких видатків.

TikTok $10 млрд

На споживачів із США та користувачів iOS у Китаї припадає більшість витрат у програмі. Обидва ринки забезпечили приблизно 30% доходу кожний. Далі йдуть інші країни, включаючи Саудівську Аравію, Німеччину, Великобританію та Японію, на які разом припадає 13% доходу від покупок у застосунку.

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TikTok $10 млрд

Іншими неігровими застосунками з найбільшими витратами користувачів Tinder і YouTube, але обидва значно відстають від TikTok.

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Data.ai прогнозує, що витрати у TikTok зростатимуть у 2024 році та досягнуть $15 млрд.

Джерело: TechCrunch

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