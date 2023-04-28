Країни-партнери подовжили експлуатацію МКС до 2030 року — росія працюватиме на станції до 2028-го

США, Японія, Канада та країни-учасниці ESA (Європейського космічного агентства) підтвердили, що підтримуватимуть роботу станції до 2030 року, а росія нині заявила, що планує це робити принаймні до 2028-го.

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Майбутнє останньої на МКС досі залишалось невизначеним, оскільки роскосмос обговорював плани щодо розробки власної національної космічної станції у другій половині 2020-х років. Незабаром після повномасштабного вторгнення в Україну, новий очільник корпорації юрій борисов заявляв, що росія вийде з партнерства «після 2024 року», а потім змінив своє твердження на «десь після 2024 року‎».

«Після 2024 року може означати 2025, 2028 або 2030 рік. Рішення про припинення програми буде прийматися на основі технічного стану станції та оцінки результатів», — сказав ще один представник країни-агресорки сергій крикальов, виконавчий директор програм польоту людини в космос роскосмосу, на брифінгу NASA в серпні.

Адміністратор NASA Білл Нельсон не згадав заяву росії під час виступу перед Науковим комітетом Палати представників 27 квітня щодо бюджетного запиту агенції на 2024 фінансовий рік, але наголосив (як він неодноразово робив після вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року, нагадує Space.news), що «хороші робочі відносини з роскосмосом тривають».

«Ми побудували її разом, і ми повинні разом її експлуатувати. Сьогодні це відбувається без проблем», — сказав він про американсько-російське партнерство щодо станції.

Зовсім недавно на МКС виникали технічні проблеми саме зі сторони російських партнерів – згадаймо витік холодоагенту на космічних кораблях «союз» і «прогрес», коли вони були пристиковані до станції.

Нельсон сказав, що NASA, працюючи з роскосмосом, «виключило», що це було спричинено зіткненням з мікрометеоритом (так у рф спочатку пояснювали грудневий витік).

Співпраця, за його словами, вимагає розширення давньої відмови від санкцій, запроваджених Законом про нерозповсюдження зброї масового знищення або крилатих чи балістичних ракетних систем в Ірані, Північній Кореї та Сирії (INKSNA), щоб NASA могло надати фінансування росії. Через це, нібито були проблеми з оплатою місць у «союзі», придбаними NASA у роскосмосу.