У россиян на МКС произошла «значительная утечка неизвестного вещества» из кормовой части корабля «союз мс-22»

В ночь на 15 декабря в российской части международной космической станции (МКС) произошел очередной инцидент — в результате неизвестного происшествия возникла «значительная утечка неизвестного вещества» из кормовой части космического корабля «союз мс-22», который в настоящее время пристыкован к модулю «рассвет». По причине разгерметизации внешнего контура СОТР системы обеспечения теплового режима пришлось отменить запланированный выход в открытый космос, сообщают в NASA.

Problem with Soyuz MS-22 on the ISS right now! pic.twitter.com/V4Ymvnn2D1 — Chris Bergin — NSF (@NASASpaceflight) December 15, 2022

Утечку заметили наземные группы при подготовке к выходу в открытый космос сергея прокопьева и дмитрия петелина. Ранее этот «союз» доставил на МКС российских космонавтов прокопьева, петелина и астронавта NASA Фрэнка Рубио после запуска из космодрома Байконур в Казахстане 21 сентября.

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Предполагается, что этим неизвестным веществом является хладагент, но пока это не подтверждено официально.

Доподлинно неизвестно, что именно произошло у россиян на этот раз. Сообщается, что изнутри герметичность корабля не нарушена, поэтому МКС остается в порядке и экипажу станции ничего не угрожает. В то же время, в соцсетях продолжают шутить и предлагать россиянам наиболее действенный способ устранения проблемы — изоляционную ленту.

Последние сообщения указывают на то, что вероятным новым партнером США в лунной программе Артемида, частью которой является окололунная станция Lunar Gateway, станут ОАЭ. В настоящее время продолжаются переговоры между ОАЭ и Boeing по совместной разработке шлюза для предстоящей окололунной станции. Если сделку в конце концов подпишут, астронавты ОАЭ получат легкий доступ в глубокий космос, а россию окончательно «выбросят» из проекта Artemis. Кстати, на сегодня в «Артемиде» принимает участие девять стран, в том числе и Украина.