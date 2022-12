У россиян на МКС произошла «значительная утечка неизвестного вещества» из кормовой части корабля «союз мс-22»

В ночь на 15 декабря в российской части международной космической станции (МКС) произошел очередной инцидент — в результате неизвестного происшествия возникла «значительная утечка неизвестного вещества» из кормовой части космического корабля «союз мс-22», который в настоящее время пристыкован к модулю «рассвет». По причине разгерметизации внешнего контура СОТР системы обеспечения теплового режима пришлось отменить запланированный выход в открытый космос, сообщают в NASA.

Problem with Soyuz MS-22 on the ISS right now! pic.twitter.com/V4Ymvnn2D1

— Chris Bergin — NSF (@NASASpaceflight) December 15, 2022