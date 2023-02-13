У россиян на МКС снова «что-то потекло» — на этот раз на космическом корабле «прогресс мс-21»

Еще на одном российском космическом корабле, пристыкованном к МКС, произошла утечка. На этот раз на «прогресс мс-21», который был запущен в октябре 2022 года в рамках 82-й миссии снабжения Международной космической станции.

«роскосмос» сообщил, что корабль «потерял давление во внешней системе охлаждения» — семь членов экипжа, находившихся на борту орбитальной лаборатории, не пострадали. В NASA говорят, что люк между кораблем и станцией открыт. (Примечательно, что авария произошла через несколько часов после стыковки другого российского корабля снабжения с МКС — «прогресс мс-22»).

Хотя первоначальное заявление корпорации по разгерметизации было расплывчатым, позже экс-руководитель пресс-службы «роскосмоса» написал в Telegram, что это была «утечка хладагента».

Это уже второй российский космический корабль, в котором произошёл подобный инцидент, менее чем за два месяца пребывания на космической станции. В ночь на 15 декабря 2022 года, когда двое астронавтов готовились к выходу в открытый космос, в космическом корабле «союз мс-22», пристыкованному к модулю «рассвет», началась неконтролируемая утечка охлаждающей жидкости.

Этот корабль в марте должен был вернуть на Землю российских космонавтов прокопьева и петелина, а также Фрэнка Рубио из NASA. В конце концов российские инженеры объявили, что «во внешний контур охлаждения попал микрометеорит» и сочли его опасным для полета астронавтов. В январе официальные лица «роскосмоса» и NASA заявили, что замена «союза» стартует и состыкуется со станцией в феврале — на ней же экипаж вернется домой позже в 2023 году. Неисправный «союз мс-22», скорее всего, автономно улетит на землю в марте.

Непонятно, как напрямую связаны аварии в космических кораблях «прогресс» и «союз». Однако по словам одного из источников в NASA, были получены некоторые предварительные данные из камер, которые указывали на подобную проблему с охлаждением — от корабля отходили «пластины» хладагента.

«роскосмос» заявил в субботу, что авария «не повлияет на будущую программу станции». «прогресс мс-21» был загружен мусором и другими материалами, которые необходимо вывезти из МКС, — он должен был стартовать на этой неделе и сгореть при входе в атмосферу Земли.

Еще одно «попадание микрометеорита» второй раз за два месяца кажется маловероятным, также возникают сомнения в том, действительно ли это было причиной первой аварии. Подтверждения удара россия не обнародовала — поэтому, возможно, это просто производственный дефект.

NASA все еще сотрудничает с россией, чтобы продолжить эксплуатацию МКС. Последние утечки — лишь две из целого ряда недавних проблем, включая неисправность двигателей модуля «наука» в 2021 году и сбой ракеты «союз» в 2018 году, из-за которого астронавтам пришлось экстренно возвращаться на Землю.

В декабре 2022 года СМИ сообщили, что будущим партнером США по созданию окололунной станции Lunar Gateway в рамках миссии Artemis, вероятно, станут ОАЭ. Еще в 2017 году предполагалось, что участие в строительстве будет принимать и россия, а уже в 2021 году представителей «роскосмоса» исключили из экспертной группы проекта.

Источник: NASA, Arstechnica