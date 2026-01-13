Новини Ігри 13.01.2026 comment views icon

“Кульмінація усього життя”: Masters of Albion, остання гра Пітера Моліньє, отримала трейлер з датою виходу

“Кульмінація усього життя”: Masters of Albion, остання гра Пітера Моліньє, отримала трейлер з датою виходу

Славетний творець Fable та великий майстер обіцянок Пітер Моліньє каже, що Masters of Albion — його фінальна гра, натякаючи на щось грандіозне. Віримо?

Моліньє часто давав обіцянки щодо ігор, які не втілювалися у релізі, проте перелік його досягнень, більшість з яких прийшлися на 1990-ті, вражає. Серед них Fable, Black & White, Dungeon Keeper, Syndicate, Theme Park та Power Monger. Його ігри завжди відрізнялися оригінальним геймплеєм, і остання з них продовжує цю традицію. Наскільки можна зрозуміти, це гібрид стратегії, RPG та симулятора бога.

“Masters of Albion — це кульмінація роботи мого життя, гра, яка так багато завдячує таким іграм, як Dungeon Keeper, Black & White та Fable. Це абсолютно унікальна гра, яка, як ми сподіваємося, порадує гравців, гра, яка додає щось від добрих ігор у сучасний ігровий ландшафт і міцно повертає цей жанр на карту світу”, — каже легендарний геймдизайнер.

Слова про кульмінацію життя можуть бути правдою, ще одною нездійсненою обіцянкою чи просто маркетинговим трюком. Але світ Masters of Albion у трейлері здається захопливим та привабливим, він має світлу та темну сторони. Механіки — знайомі та водночас дивні. Напевно можна сказати, що це щось оригінальне — у часи, коли ігрова індустрія побоюється оригінальності.

Masters of Albion вийде 22 квітня 2026 року і буде доступна в Steam, тільки англійською. Передзамовлення поки недоступне, гру можна лише додати до списку бажань.

