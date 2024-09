Гру Black and White 2001 року від творця Fable пристосували до сучасних ПК

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Нещодавно один з користувачів ITC.UA прокоментував нову гру творця Fable Пітера Моліньє: «Краще б нову Black and White» — і ось воно. Щоправда, гра та ж сама, неофіційно і на кастомному рушії.

Новостворений рушій Black and White із відкритим вихідним кодом створений фанатами гри. Openblack готувався протягом останніх п’яти років. Це версія 0.1.0, не повноцінний реліз 1.0, — до кінця розробки ще далеко і є баги. Рушій на C++ став перевтіленням оригінальної гри з підтримкою технологій візуалізації, таких як Vulkan. Нова Black and White має підтримку Windows, macOS та Linux, Steam Deck, а також «експериментальну підтримку» для Android та iOS.

Гра Black and White, як і майже вся творчість тепер вже закритої Lionhead, не знаходиться у вільному доступі. Не можна просто завантажити Openblack і почати грати — потрібно додати файли з оригінальної гри, щоб все запрацювало, тобто володіти легальною копією гри.

З огляду на поступове вилучення ретро-ігор з магазинів та відсутність офіційної технічної підтримки, подібні проєкти подовжують таким іграм життя. До того ж вони пристосовують їх до сучасних комп’ютерів та покращують комфорт гри.

Джерело: PC Gamer

