Гру Black and White 2001 року від творця Fable пристосували до сучасних ПК

Нещодавно один з користувачів ITC.UA прокоментував нову гру творця Fable Пітера Моліньє: «Краще б нову Black and White» — і ось воно. Щоправда, гра та ж сама, неофіційно і на кастомному рушії.
Новостворений рушій Black and White із відкритим вихідним кодом створений фанатами гри. Openblack готувався протягом останніх п’яти років. Це версія 0.1.0, не повноцінний реліз 1.0, — до кінця розробки ще далеко і є баги. Рушій на C++ став перевтіленням оригінальної гри з підтримкою технологій візуалізації, таких як Vulkan. Нова Black and White має підтримку Windows, macOS та Linux, Steam Deck, а також «експериментальну підтримку» для Android та iOS.
Гра Black and White, як і майже вся творчість тепер вже закритої Lionhead, не знаходиться у вільному доступі. Не можна просто завантажити Openblack і почати грати — потрібно додати файли з оригінальної гри, щоб все запрацювало, тобто володіти легальною копією гри.
З огляду на поступове вилучення ретро-ігор з магазинів та відсутність офіційної технічної підтримки, подібні проєкти подовжують таким іграм життя. До того ж вони пристосовують їх до сучасних комп’ютерів та покращують комфорт гри.
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Джерело: PC Gamer
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