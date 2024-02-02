Наступного тижня у Києві відбудеться масштабний форум з кібербезпеки. Серед спікерів — Данілов, Федоров та Умєров

7-8 лютого в Києві відбудеться міжнародний форум з кібербезпеки — у ньому візьмуть участь представники Державного департаменту США, країн НАТО та ЄС, а також топи українських компаній та українські високопосадовці, зокрема секретар РНБО Олексій Данілов, очільник Мінцифри Михайло Федоров та міністр оборони Рустем Умєров. Тема масштабного дводенного заходу — «Стійкість під час кібервійни».

Стисло про захід та мету

Цей форум — спільна ініціатива Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК) при РНБО України та Фонду цивільних досліджень та розвитку США (CRDF Global). Його описують як мультиформатне обговорення стратегій і тактик протидії сучасним кіберзагрозам широким колом політиків, експертів, лідерів думок та міжнародних партнерів.

Офіційне формулювання мети — «переосмислення українського досвіду кібервійни та його використання у розвитку стратегій країн демократичного світу, задля підвищення кіберстійкості через застосування сучасних технологій, інструментів дипломатії, міжнародного права та активної кібероборони». Якщо перефразувати зрозумілішою мовою — пошук, розробка та створення нових систем захисту з урахуванням вже набутого досвіду, нових кіберзагроз і викликів з боку агресора росії та інших кібертерористів.

Ключові теми та спікери

Центральне місце відведено методам посилення кіберстійкості: від використання інновацій у військових технологіях і захисту критичної інфраструктури до розвитку державно-приватного партнерства та протидії дезінформації з використанням OSINT-технологій. Весь перелік тем, який охопить дводенна програма заходу, виглядає наступним чином:

●Роль кібербезпеки в сучасних війнах та кіберстійкість: досвід України та уроки для світу;

● Кібервійна та міжнародне право: сучасні підходи, прогалини та перспективи;

● Кібердипломатія – синхронізація національних інтересів з глобальним порядком

денним кіберпростору та політик цифрової трансформації;

● Великі державні та приватні компанії як елемент кіберстійкості держави;

● Посилення стійкості національної системи кібербезпеки через освіту та розбудову

спроможностей;

● Безпека месенджерів;

● Роль розвідки кіберзагроз для забезпечення стійкості держави та бізнесу;

● Розвиток інноваційних продуктів в Україні;

● Кібербезпека регіонів;

● Протидія сучасним гібридним загрозам.

В панельних дискусіях візьмуть участь визнані міжнародні експерти, високопоставлені українські державні діячі, кібердипломати, представники IT-компаній та українського бізнесу.

Серед основних спікерів: Олексій Данілов (секретар РНБО України), Михайло Федоров (віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України), Рустем Умєров (міністр оборони України), Натаніель Фік (посол з особливих доручень, Бюро кіберпростору та цифрової політики, Держдепартамент США), Март Ноорма (керівник Обʼєднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО), Джен Істерлі (директор Агентства США з питань захисту критичної інфраструктури CISA), Юхан Лепасар (директор Агентства ЄС із мережевої та інформаційної безпеки (ENISA), Єгор Аушев (експерт з кібербезпеки, CEO і співзасновник компанії CyberUnit.Technologies), Олександр Комаров (президент ПрАТ «Київстар») та інші.

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В межах заходу також відбудуться змагання з кібербезпеки (СТF) для фахівців державного і приватного сектору, які спрямовані на підвищення кваліфікації та здобуття нових навичок. Додатково для усіх учасників передбачені воркшопи й тренінги.

Надалі захід планують проводити щороку, формуючи підґрунтя для розвитку потужної платформи — майданчика для обміну кращими практиками, визначення спільних стратегій та координації дій у боротьбі з кіберзагрозами, зміцнення міжнародного співробітництва і об’єднання зусиль для підвищення глобальної стійкості в кіберпросторі. Чи стане він зрештою українським Black Hat та чи буде з нього якась користь, час покаже.

Повний перелік спікерів та детальний розклад всіх запланованих сесій (точні дати та час) — можна дізнатися на сайті заходу cyberforumkyiv.org. Ми уважно стежитимемо за новинами з форуму та публікуватимемо всі найцікавіші анонси.

Якщо раптом вчора проґавили статтю-есеї Головнокомандувача ЗСУ Валерія Федоровича для CNN, у якій, поміж іншим, наголошувалося на важливості сучасних цифрових технологій у контексті створення нової державної системи технологічного переозброєння — ось вона тут в оригіналі українською.