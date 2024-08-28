Кишеньковий ПК Pilet на Raspberry Pi підтримує зовнішню клавіатуру та модуль ШІ

Raspberry Pi добре підходить для побудови портативних ПК: невеликий розмір, підтримка зовнішніх пристроїв, для нього можна створити компактний корпус. Команда розробників Soulcircuit створила на основі Raspberry Pi 5 модульний кишеньковий ПК Pilet.
Це повноцінним портативний пристрій, для нього створений зовнішній модуль клавіатури з джойстиком. Однак робота над ПК все ще триває, тому точно не відомо, якою буде остаточна збірка. Наразі у Soulcircuit зібрали інженерний зразок із планами створити пристрій за ціною менш ніж $200.
Raspberry Pi 5 в основі ПК живиться від двох батарей місткістю 8000 мАг і має час автономної роботи близько 7 годин. Pilet має металеву задню кришку та вентилятор для кращого теплообміну. Він підтримує накопичувач даних NVMe SSD та модуль Hailo-8L з можливостями ШІ.
На відео та фото Pilet працює під керуванням ОС Raspberry Pi, але підтримує інші дистрибутиви. Інформації поки що небагато: офіційний сайт Soulcircuit пропонує посібник з програмного забезпечення та довідник з апаратної частини, а також інструкцію щодо модулів, але за посиланнями поки що немає документів.
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Джерело: Tom’s Hardware
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