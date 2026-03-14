Новини Пристрої 14.03.2026

Міні-ПК за $200: Raspberry Pi 5 отримав NVMe SSD через PCIe

Вадим Карпусь

Мінікомп’ютер Raspberry Pi 5 можна перетворити на повноцінний настільний ПК з твердотілим накопичувачем NVMe — і все це менш ніж за $200. Така система забезпечує значно вищу швидкість роботи, ніж класичні конфігурації Raspberry Pi, які використовують лише карту microSD.


Повноцінний ПК на базі Raspberry Pi 5

Головна особливість нового покоління Raspberry Pi полягає в підтримці підключення SSD через PCI Express. Завдяки цьому накопичувач формату M.2 NVMe працює значно швидше за microSD-карту, що помітно прискорює завантаження системи та загальну продуктивність.

Щоб зібрати таку систему, знадобляться:


  • Raspberry Pi 5 (бажано версія з 8 ГБ оперативної пам’яті, хоча підійдуть і моделі з 2 або 4 ГБ)
  • плата-розширення M.2 HAT із роз’ємом для SSD
  • накопичувач M.2 NVMe SSD
  • карта microSD (від 8 ГБ) або USB-адаптер для встановлення системи
  • кабель micro-HDMI → HDMI для підключення монітора
  • блок живлення з USB-C (потужність 15-25 Вт)

Якщо обрати модель Raspberry Pi з 2 ГБ пам’яті та SSD на 256-512 ГБ, повна вартість системи може залишитися меншою за $200. Дорожчі накопичувачі або версії з більшою пам’яттю збільшують бюджет.

Встановлення ОС

Для встановлення операційної системи використовують утиліту Raspberry Pi Imager. У програмі потрібно обрати:

  • пристрій Raspberry Pi 5
  • систему Raspberry Pi OS (64-bit)
  • накопичувач — SSD або microSD

Перед записом системи можна задати початкові параметри: часовий пояс, Wi-Fi, ім’я користувача та пароль. Після встановлення система перевіряє коректність запису та готує комп’ютер до першого запуску.

Збирання комп’ютера

Після встановлення ОС потрібно зібрати апаратну частину. SSD встановлюють у плату M.2 HAT, яка підключається до Raspberry Pi через стрічковий кабель PCIe. Перед монтажем рекомендують уникати статичної електрики та заземлитися.

Охолодження забезпечує невеликий кулер, який кріпиться на плату. Після встановлення всіх компонентів систему можна помістити в корпус — це захистить її від пилу та пошкоджень.

Можливості системи можна додатково розширити за допомогою різноманітних аксесуарів та додаткових компонентів. До такого комп’ютера можна підключити камери, сенсори, PoE-модулі, звукові плати та сенсорні дисплеї.

Що може ПК на базі Raspberry Pi 5

Raspberry Pi не має кнопки живлення, тому комп’ютер запускається одразу після підключення кабелю живлення. Після першого старту система перевіряє оновлення та відкриває робочий стіл. У базовій конфігурації вже встановлені браузери Firefox і Chromium, а додаткове програмне забезпечення можна встановити через менеджер рекомендованих програм. Отже, ПК можна використовувати для базових задач, як от робота в інтернеті, текстами, відтворення медіа.


Щоб SSD працював максимально швидко, у системних налаштуваннях можна активувати режим PCIe 3.0 та змінити порядок завантаження, щоб комп’ютер стартував безпосередньо з NVMe-накопичувача.

Компактний комп’ютер, створений на базу Raspberry Pi 5, здатен виконувати багато різних ролей:

  • ретро-ігрова консоль для емуляції старих систем
  • сервер розумного дому з платформою Home Assistant
  • AirPlay-приймач для потокового відтворення музики
  • домашній маршрутизатор на базі OpenWrt
  • експериментальна Linux-платформа для навчання програмуванню

Завдяки підтримці NVMe-накопичувачів і значно вищій продуктивності Raspberry Pi 5 поступово перетворюється з навчальної плати на повноцінний компактний ПК. За невеликий бюджет користувач отримує універсальну систему для навчання, експериментів або домашніх серверів.


Джерело: PCWorld

