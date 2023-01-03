«Кит» Даррена Аронофскі прямує в Україну — нашумілу драму з Бренданом Фрейзером покажуть в кінотеатрах у 2023 році

Кінокомпанія Adastra Cinema підтвердила, що фільм «Кит» — одна з найвизначніших та найцікавіших кінопрем’єр 2022 року — вийде в українських кінотеатрах у 2023 році; точну дату української прем’єри фільму Даррена Аронофскі («Мати!», «Реквієм за мрією») обіцяють повідомити невдовзі.

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«Кит» — адаптація однойменної п’єси Семюеля Д. Хантера за його власним сценарієм. У центрі сюжету — батько Чарлі, який страждає на ожиріння та намагається налагодити стосунки з дочкою-підлітком. Головну роль у першій за п’ять років кінострічці Аронофскі зіграв Брендан Фрейзер, зірка «Мумії».

Світова прем’єра фільму «Кит» відбулася 9 грудня 2022 року. Картина була частиною основної програми кінофестивалів у Венеції та Торонто, де вся увага була прикута до неймовірного перевтілення Брендана Фрейзера. Канадсько-американський актор завдяки своєму перфомансу став очевидним фронтраннером майбутньої премії “Оскар”, а світова преса назвала «Кит» повноцінним камбеком актора у повнометражному кінематографі. Ви могли бачити у соцмережах щемкі відео з затяжними оплесками Брендану Фрейзеру на допрем’єрних показах драми «Кит» — так глядачі намагалися підтримати актора після низки проблем у кар’єрі та особистому житті.

Окрім Брендана Фрейзера у фільмі знялися зірка шоу “Дивні дива” Седі Сінк, номінантка на премію “Оскар” Саманта Мортон, відома за ролями у “Особливій думці” та перших “Фантастичних звірях, зірка культових фільмів “Зменшення” та “Меню” Хонг Чао, а також подорослішавший Тай Сімпкінс з “Астралу”, ”Залізної людини 3” та “Світу Юрського періоду”.

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Оператором стрічки виступив постійний колега Аронофскі, двічі номінант на премію “Оскар” Меттью Лібатік. “Кит” спродюсований відомою студією А24 (“Все завжди і водночас”, “Легенда про Зеленого лицаря”, “Сонцестояння”, “Неогранені діаманти”, “Місячне сяйво” та ін.) спільно з компанією Даррена Аронофскі Protozoa Pictures.

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