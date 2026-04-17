Перший тизер “Володаря перснів: Полювання на Ґолума” розчарував фанатів актором на роль Араґорна

Джеймі Дорнан у серіалі "Якось у казці" / ABC

Warner Bros. випустила перший тизер до фільму “Володар перснів: Полювання на Ґолума”, розкривши ключових акторів.





Проте фанати залишились незадоволеними підбором актора на роль Араґорна, якого зіграє Джеймі Дорнан. Багато хто вважає Вігго Мортенсена незамінним у цій ролі.

Основний сюжет фільму розгортається до подій першої частини трилогії “Володар перснів: Братство персня”. Араґорн та Ґендальф полюють на Ґолума, перш ніж той потрапить до Саурона. Тізер не демонструє кадрів з майбутнього фільму, демонструючи лише самого Ґолума у глибині Імлистих гір.

Однак тизер вже викликав велику кількість обговорень після підтвердження ключового складу акторів. Фанати розділились, оскільки більшість хотіли б повернення Вігго Мортенсена до ролі Араґорна. Однак у фільмі його зіграє Джеймі Дорнан, найбільш відомий за участю в серії фільмів “П’ятдесят відтінків сірого”. Більшість фанатів залишається розчарованою через заміну актора.





Варто зазначити, що Дорнан цілком здатний впевнено втілити Араґорна на екрані, це талановитий актор, який довів свою майстерність. Однак, щоб завоювати прихильність великого кола фанатів “Володаря перснів”, ймовірно, його гра має бути бездоганною.

We’ve been waiting for you, precious. The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum only in theaters 17 December 2027. pic.twitter.com/FuD8Bh8cpl — Warner Bros. (@warnerbros) April 15, 2026

Зокрема, один з коментаторів на Reddit пожартвував, що він “зламає собі палець на нозі”, аби переконати всіх, що заслуговує на цю роль. Цей жарт був відсилкою до другої частини Володаря перснів “Дві башти”, де в одній зі сцен Араґорн у відчаї пнув шолом одного з мертвих орків урук-хай. Тоді актор Вігго Мортенсен дійсно зламав собі палець.

Водночас багато знайомих акторів повернеться до своїх ролей, зокрема, Енді Серкіс знову зіграє Ґолума наряду з режисурою, Ієн Маккеллен повернеться до ролі Ґендальфа, Елайджа Вуд зіграє Фродо, Лі Пейс — короля лісових ельфів Трандуїла. Серед нових акторів — Лео Вудолл зіграє Ґальварда, а Кейт Вінслет — Марігол.

Раніше ми писали, що нова стрічка під назвою “The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum” має стати першою в серії нових проєктів за мотивами творів Дж. Р. Р. Толкіна. Кастинг фільму “Володар перснів: Полювання на Ґолума” розкриває ельфійку Аню Тейлор-Джой та нового актора Араґорна.

Джерело: NotebookCheck