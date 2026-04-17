Перший тизер “Володаря перснів: Полювання на Ґолума” розчарував фанатів актором на роль Араґорна

Олександр Федоткін

Джеймі Дорнан у серіалі "Якось у казці" / ABC

Warner Bros. випустила перший тизер до фільму “Володар перснів: Полювання на Ґолума”, розкривши ключових акторів.


Проте фанати залишились незадоволеними підбором актора на роль Араґорна, якого зіграє Джеймі Дорнан. Багато хто вважає Вігго Мортенсена незамінним у цій ролі.

Основний сюжет фільму розгортається до подій першої частини трилогії “Володар перснів: Братство персня”. Араґорн та Ґендальф полюють на Ґолума, перш ніж той потрапить до Саурона. Тізер не демонструє кадрів з майбутнього фільму, демонструючи лише самого Ґолума у глибині Імлистих гір. 

Однак тизер вже викликав велику кількість обговорень після підтвердження ключового складу акторів. Фанати розділились, оскільки більшість хотіли б повернення Вігго Мортенсена до ролі Араґорна. Однак у фільмі його зіграє Джеймі Дорнан, найбільш відомий за участю в серії фільмів “П’ятдесят відтінків сірого”. Більшість фанатів залишається розчарованою через заміну актора.


Варто зазначити, що Дорнан цілком здатний впевнено втілити Араґорна на екрані, це талановитий актор, який довів свою майстерність. Однак, щоб завоювати прихильність великого кола фанатів “Володаря перснів”, ймовірно, його гра має бути бездоганною.

Зокрема, один з коментаторів на Reddit пожартвував, що він “зламає собі палець на нозі”, аби переконати всіх, що заслуговує на цю роль. Цей жарт був відсилкою до другої частини Володаря перснів “Дві башти”, де в одній зі сцен Араґорн у відчаї пнув шолом одного з мертвих орків урук-хай. Тоді актор Вігго Мортенсен дійсно зламав собі палець. 

Коли монтаж починає “задихатися”: яку відеокарту обрати у 2026 році?
Водночас багато знайомих акторів повернеться до своїх ролей, зокрема, Енді Серкіс знову зіграє Ґолума наряду з режисурою, Ієн Маккеллен повернеться до ролі Ґендальфа, Елайджа Вуд зіграє Фродо, Лі Пейс — короля лісових ельфів Трандуїла. Серед нових акторів — Лео Вудолл зіграє Ґальварда, а Кейт Вінслет — Марігол.

Раніше ми писали,  що нова стрічка під назвою “The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum” має стати першою в серії нових проєктів за мотивами творів Дж. Р. Р. Толкіна. Кастинг фільму “Володар перснів: Полювання на Ґолума” розкриває ельфійку Аню Тейлор-Джой та нового актора Араґорна.

Новий “Володар перснів” покаже юність Смеаґола-аутсайдера і поверне Більбо Беґґінса

Джерело: NotebookCheck

Як зірка ситкому “Офіс” перетворився на героя шпигунського бойовика за романом Тома Кленсі
Кастинг фільму "Володар перснів: Полювання на Ґолума" розкриває ельфійку Аню Тейлор-Джой та нового актора Араґорна
Бальдра в серіалі God of War зіграє зірка "Дедпула”
Режисер Resident Evil вважає "обурливим" екранізовувати ігри, не граючи в них
Трейлер "Гострих картузів" розкриває Баррі Кеогана як сина Томаса Шелбі
"Крик 7" побив 20-річний рекорд франшизи із касою в майже $100 млн на старті
Новий трейлер “Залаштунків”: Чіветель Еджіофор блукає у потойбіччі
Трейлер фільму "Людина-павук 4" випустять уривками на акаунтах "найбільших фанів"
Джейсон Стейтем зіграє сам себе в бойовику "Джейсон Стейтем вкрав мій велосипед”
Ребека Фергюсон в "Дюна 3" отримала лише одну сцену
Пітер Джексон анонсував фільм "Володар перснів: Тінь минулого"
Marvel не вважає "Месники: Судний день" перевантаженим, попри 30+ персонажів: "Кожен отримає свій момент"
Серіал "Хітмен" скасували після 10 років розробки
Нова "Оселя зла" запропонує досвід, ідентичний ігровому: "Це наче американські гірки з безперервним екшеном"
Фани задоволені: фільм "Гострі картузи" стартував з 93% на Rotten Tomatoes
"Бути мертвим — весело": перший трейлер фільму "Мумія" Лі Кроніна
Від рецензій до сценаріїв: хто і як у Голлівуді насправді використовує ШІ
Paramount прощається з серіалом "Зоряний шлях": нових сезонів не буде, а декорації знищують й розпродають
Ерік Кріпке пояснив хепі-енд для деяких героїв фінального сезону “Хлопаків”
Критики у захваті: "Проєкт Аве Марія" стартував з 96% на Rotten Tomatoes
Найкращий дебют року: "Проєкт Аве Марія" обійшов "Крик 7" у перші дні прокату
