"Мумія 4" повертає ще одну зірку з фільму 1999 року

В "Мумія 4" зіграють Брендан Фрейзер і Рейчел Вайс — події третього фільму "проігнорують"
Брендан Фрейзер та Рейчел Вайс знову зіграють ролі Ніка та Евелін в “Мумія 4”, однак це не єдине велике повернення.


За даними The Hollywood Reporter, Джон Ханна повторить роль Джонатана Карнахана — брата Евелін, який з’являвся в “Мумія” 1999 року та повернувся у двох наступних частинах. Персонаж став одним з улюбленців глядачів завдяки своїй комічній складовій.

Зйомки “Мумія 4” заплановані на осінь і проходитимуть в Лондоні та Марокко, тоді як на прем’єру попередньо чекаємо 19 травня 2028 року. Деталей про фільм небагато: відомо, що він проігнорує третю частину, в якій Марія Белло замінила у головній жіночій ролі Вайс, та зосередиться на практичних ефектах замість комп’ютерної графіки.

“Можна з упевненістю сказати, що це і є нашою метою”, — зазначали режисери Метт Беттінеллі-Олпін та Тайлер Джиллет у відповідь на питання про використання практичних ефектів. “Повернутися на територію “У пошуках втраченого ковчега”. Очевидно, що будуть великі грандіозні сцени, які вимагатимуть графіки, але наша мета — поставити себе, знімальну групу та акторів у максимально реальну ситуацію”.

Перша “Мумія” в серії фільмів з Фрейзером та Вайс вийшла за режисури Стівена Соммерса і, попри неоднозначні відгуки, заробила понад $420 млн по всьому світу. Далі слідували два продовження: “Мумія повертається” 2001 року, яке також зібрало понад $400 млн, та “Мумія: Гробниця Імператора Драконів” 2008 року зі скромними $175 млн.


Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
