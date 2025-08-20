Новини Крипто 20.08.2025 comment views icon

Китай розглядає введення юань-стейблкоїнів

Тетяна Нечет

Автор новин

Китай розглядає можливість дозволу використання стейблкоїнів, прив’язаних юанем для стимулювання ширшого впровадження своєї валюти у світі. Чутки про це з’явились ще минулого місяця. Це означає кардинальну зміну позиції країни щодо цифрових активів. Очікується, що Кабінет міністрів Китаю вже цього місяця може схвалить дорожню карту для поглиблення використання юаня для міжнародних платежів.

Очікується, що вище керівництво Китаю також проведе навчальну сесію вже наприкінці цього місяця, зосередившись на інтернаціоналізації юаня та стейблкоїнах, які стають популярними у всьому світі.

Країна заборонила торгівлю та майнінг криптовалют у 2021 році через занепокоєння стабільністю фінансової системи. Китай давно прагне надати юаню статус глобальної валюти, щоб скласти конкуренцію долару та євро

Частка юаня як глобальної платіжної валюти впала до 2,88% у червні – найнижчого рівня за два роки, згідно з платіжною платформою SWIFT. Натомість долар США займав 47,19% ринку.

Джерело: Reuters

