Криптотрейдер втратив 50 млн USDT, намагаючись купити токен AAVE

Криптовалютний інвестор втратив близько $50 млн, намагаючись обміняти USDT на токен AAVE через інтерфейс протоколу. Через суттєве прослизання ціни фактична сума куплених активів виявилась крихітною — приблизно на $36 тис.





Інцидент стався під час величезної однокрокової торгівлі: замість очікуваних AAVE на $50 млн користувач отримав всього 324 токени. Проблема полягала не в технічній поломці, а в параметрах транзакції — трейдер підтвердив обмін із надзвичайно високим прослизанням до 99%, фактично дозволивши системі виконати ордер за будь‑якою доступною ціною. Перед підтвердженням угоди інтерфейс Aave видавав кілька попереджень про ризики та потенційний вплив такого великого ордеру на ринкову ціну. Незважаючи на це, трейдер підтвердив транзакцію зі свого мобільного пристрою.

Через величезний розмір операції на ринку виник значний ценовий імпакт: основну частину коштів — приблизно $34 млн — захопили так звані MEV‑боти (боти, що вилучають прибуток шляхом маніпуляцій у мемпулі та порядку виконання блоків). Додатково близько $600 тис. було сплачено в якості комісій за проведення угоди. За підсумками розслідування платформи, механізм обміну працював у рамках підписаних умов; жодних ознак злому або експлуатації вразливості не виявлено. Зокрема це підтверджують представники CoW Swap — сервісу, через який частково проходила транзакція. Вони зазначили, що система виконала ордер відповідно до встановлених параметрів, включно із максимально допустимим прослизанням, яке встановив користувач.

Генеральний директор Aave Labs, Стані Кулечов, підтвердив факт значної втрати і зазначив, що команда протоколу намагається зв’язатися з трейдером. Він додав, що в деяких випадках можливо повернути частину коштів, зокрема сплачені комісії, але гарантій немає. За словами Кулечова, ситуація стала однією з найбільших за обсягом втрат через проскальзування в історії децентралізованих фінансів. Аналітики ринку наголошують, що проскальзування — це розрив між очікуваною ціною угоди та тією, за якою вона фактично виконується. Воно може бути особливо критичним для великих ордерів на ринках з обмеженою ліквідністю або коли не встановлено жорсткі обмеження на допустиме відхилення ціни.

“Транзакцію неможливо було виконати без явної згоди користувача на ризик через встановлення галочки у вікні підтвердження. Роутери CoW Swap працювали відповідно до задуму, а інтеграція відповідала стандартним практикам індустрії. Подібні події трапляються у DeFi, але масштаб цієї транзакції був значно більшим, ніж те, що зазвичай спостерігається у цій сфері. Ми співчуваємо користувачеві й спробуємо зв’язатися з ним та повернути $600 тис. комісій, зібраних із цієї транзакції”, — написав Кулечов.

Раніше схожа подія сталася у 2025 році, коли трейдер втратив близько $700 тис через атаку типу “сендвіч” при обміні стейблкоінів. На момент підготовки матеріалу AAVE торгується приблизно по $114 за токен, а загальна ринкова капіталізація становить близько $1,75 млрд. Перспективи впливу цього інциденту на загальний ринок альткоїнів поки що оцінюються як локальні, але випадок привернув увагу до ризиків великих одноразових ордерів і важливості правильних налаштувань при роботі з DeFi‑протоколами. Інцидент ще раз підкреслює, що навіть досвідчені учасники крипторинку можуть зазнати значних втрат через некоректні налаштування угод і відсутність обмежень на прослизання. Експерти радять уважно перевіряти параметри ордерів та використовувати захисні механізми інтерфейсів, щоб уникнути подібних фінансових помилок у майбутньому.





Джерело: Х