Китайські техногіганти готові запустити юань-стейблкоїни

Усі тільки й говорять про стейблкоїни. Цього разу дану тему підняли технологічні гіганти КНР. JD.com і дочірня компанія Alibaba Ant Group попросили Народний банк Китаю (PBOC) дозволити випуск стейблкоїнів, прив’язаних до юаня, щоб протистояти домінуванню активів на базі долара США (оцінюється в $247 млрд).

Обидві фірми запропонували Китаю дозволити запуск стейблкоїнів в Гонконзі, прив’язаних до офшорного (придатного за межами за межами материкового Китаю) юаня.

Якщо JD.com та Ant Group отримають зелене світло, це свідчитиме про зміну підходу Пекіна до криптовалют, які були заборонені ще у 2021 році.

Запит надійшов напередодні вступу в силу регуляції стейблкоїнів у Гонконзі з 1 серпня 2025 року. Вони встановлять одну з найсуворіших у світі структур для випуску цифрової валюти, вимагаючи повного резервного забезпечення високоякісними ліквідними активами, відокремленими від коштів емітента. Мінімальні капітальні вимоги становлять 25 мільйонів гонконзьких доларів або 1% від загального випуску, з викупом за номіналом протягом одного робочого дня.

Alibaba та JD.com планують випустити стейблкоїни, забезпечені гонконзьким доларом. Однак вони стверджують, що токени офшорного юаня потрібні як стратегічні інструменти для транскордонної торгівлі.

Частка юаня в глобальних платежах впала до 2,89% у травні, що є найнижчим рівнем майже за два роки, тоді як долар контролює 48,46% частки ринку через платіжні системи SWIFT.

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Про те, що Китай має намір протистояти експансії долара США на міжнародній криптоарені, повідомлялось ще у березні.

Джерело: Reuters