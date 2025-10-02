Китайська Anker платить за відео крадіжок з камер Eufy — реальні та інсценовані

Depositphotos

Китайська Anker, яка робить камери спостереження під брендом Eufy, вляпалась у доволі дивну історію. Компанія почала платити людям за відео крадіжок — і не лише справжніх.

Виробник, більш відомий за гарними навушниками і потужними зарядними стаціями, не приховував намірів. Прямо на офіційному сайті він написав, що готовий придбати повністю інсценовані ролики. Компанія хотіла більше подібних відео для навчання власного ШІ, який мав би краще впізнавати злочинців. Вони навіть підказали, як заробити більше коштів.

“Ви можете зробити це швидко. Деякі дії потрапляють в об’єктив обох камер одночасно, що робить процес простим і ефективним. Якщо додатково інсценуєте крадіжку з машини, можете заробити $80”, — пише Anker, додаючи, що звичайні відео коштували $2.

Мусимо розчарувати тих, хто вже намалював собі “золоті гори”. Кампанія тривала з 18 грудня 2024-го по 25 лютого 2025 року. Протягом того часу долучитися міг будь-хто: треба було лише завантажити відео через Google-форму та вказати свій PayPal.

Anker мала намір назбирати по 20 тисяч відео з різноманітними крадіжками. Щонайменше сотня людей публічно зізналась, що взяла участь. А от кількість учасників за кадром залишається невідомою. Компанія відмовилася розповідати, скільки ролів вдалося отримати і скільки грошей виплачено.

Виробник запевняє, що всі ці постановки використовують виключно для навчання алгоритмів і ні для чого іншого. Попри офіційні заяви, ініціатива викликала купу питань про конфіденційність і безпеку. І не безпідставно — нещодавно додаток Neon, який теж платив користувачам за дані дзвінків, виявився дірою в безпеці. Там через баг можна було отримати чужу інформацію.

Після закінчення кампанії Anker не зупинилася. У додатку Eufy з’явилася “Програма відеопожертв”. Користувачам пропонують ділитися записами в обмін на подарункові картки, “медалі” або навіть нові камери. Компанія пішла далі — вона створила “Стіну пошани”. У застосунку вже видно користувача, який завантажив понад 201 тисячу відео. Ця людина точно має багато вільного часу та бажання отримати безплатні “плюшки”.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Якщо ви думаєте на цьому все, то ви помиляєтеся. Надалі буде ще більш суперечлива ініціатива — компанія збирає відео з дитячих моніторів. На щастя для безпеки малюків, цього разу жодної винагороди вже не пропонують. Навіщо ці дані потрібні і як саме їх використовують — Eufy не пояснює.

Це не перша історія, яка ставить під сумнів ставлення Anker до безпеки даних. Наприклад, подібний скандал стався у 2023 році. Тоді записи з камер спостереження, які компанія рекламувала як наскрізно зашифровані, насправді такими не були при перегляді через вебпортал. Після розголосу Anker визнала проблему й пообіцяла все виправити.

Джерело: TechCrunch