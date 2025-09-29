В App Store завірусився застосунок Neon, який обіцяє "тисячі доларів на рік" за запис ваших дзвінків для ШІ

Застосунок Neon в App Store

У топах App Store з’явився дивакуватий новачок — застосунок Neon Mobile, який платить користувачам за їхні телефонні дзвінки. Але тріумф тривав не довго.

Розробники подавали задум просто: даєш застосунку дозвіл записувати свою сторону розмови — і отримуєш за це гроші, які потім компанія заробляє на продажі даних для навчання ШІ. Кожну хвилину дзвінка капало 30 центів, якщо обидва користувачі в Neon. Або 15 центів, якщо інший абонент не користується ноу-хау. У день можна було заробити до $30. Хоча подібна практика звучить сумнівно, Neon злетів буквально за кілька днів і навіть на короткий час обігнав Meta Threads у рейтингах.

Ще 18 вересня у Neon було всього 299 завантажень, а вже за тиждень — понад 81 000. У ніч проти середи застосунок стрибнув із 79-го на 6-те місце серед безплатних застосунків у США всього за 3 години. Після він відкотився до 14-го місця загалом і 3-го серед соцмереж, поступившись WhatsApp.

Сюжет “Чорного дзеркала” довго не протримався — тріумф обірвали заяви про серйозну діру в безпеці. Компанія казала, що видаляє особисту інформацію з записів і продає “анонімізовані дані надійним технологічним компаніям”. Як ви розумієте, гарні слова були далекі від реальності. Через вразливість будь-хто міг отримати доступ до номерів телефонів, записів дзвінків і транскриптів інших користувачів. Журналісти навіть змогли відкрити публічні посилання на сирі аудіофайли й тексти розмов.

Після цього Neon негайно вимкнули, а його рейтинг впав до 2.5 зірок. 31-річний випускник Стенфорда і засновник сервісу Алекс Кіам каже, що сервіс не повернеться у вільний доступ, поки команда не розв’яже безпекові проблеми й не проведе повний аудит безпеки. До речі, над стартапом працювали всього чотири людини.

Засновник каже, що Neon не продавав жодних даних. А от питання законності записів залишається складним: у різних штатах США потрібна згода однієї або обох сторін на запис. Проте факт залишається фактом: люди хотіли заробити легкі кошти, але наткнулися на безпекові проблеми. Гучні запуски не гарантія, що стартап буде безпечним. Тут згадався інший “безпечний” месенджер Bitchat від творця Twitter, який так і не пройшов жодної перевірки безпеки.

Джерело: Business Insider / TechCrunch