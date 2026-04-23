Вже не преміум-фіча: Китай масово оснащує електромобілі від $7 500 системами LiDAR

Китайські виробники електромобілів цього року можуть впровадити інтелектуальні системи водіння на основі LiDAR-них датчиків у моделях вартістю від 60 000 юанів — про це повідомляє технологічна компанія на базі штучного інтелекту Robosense.





Ця цінова позначка є найнижчою для моделей, що продаються на китайському ринку, якщо не рахувати міні-автомобілі вартістю менше 50 000 юанів, що свідчить про жорстку конкуренцію між китайськими автовиробниками на тлі згортання державних стимулів.

Найнаочніший приклад цього тренду — BYD Seagull, найдешевша модель концерну, що стартує від 56 800 юанів (від $7 380 за поточним курсом). Тестові зйомки 2026 року зафіксували оновлений Seagull із LiDAR-ним датчиком на даху, а сама система прив’язана до пакету God’s Eye B (DiPilot 300) на базі чіпа NVIDIA Drive Orin з обчислювальною потужністю 254 TOPS. Пакет ADAS коштуватиме 9 900 юанів ($1 435) на масових моделях.

Варто зазначити, що системи LiDAR історично були прерогативою дорогих моделей або преміальних комплектацій, оскільки є ключовим елементом передової автомобільної безпеки завдяки здатності надавати точні дорожні дані в екстремальних умовах. Ексклюзивність технології значною мірою зумовлювалася високою вартістю виробництва компонентів.

“Наш підхід до сенсорів полягав у тому, що нам потрібно якнайшвидше побудувати нашу фундаментальну модель”, — заявив РД Скарінджі, генеральний директор Rivian, пояснюючи стратегію компанії щодо розвитку автономного водіння.

Проте ситуація докорінно змінилася завдяки стрімкому технологічному прогресу та ефективності великомасштабного виробництва. Середня ціна автомобільних LiDAR-них датчиків — яка 2016 року становила близько $80 000 — впала до $200 до 2025 року. Для порівняння: LiDAR-ні блоки американських компаній досі коштують від $1 000 до $75 000.





“Рішення додати LiDAR- було очевидним”, — сказав Джеймс Філбін, віцепрезидент Rivian з автономії та штучного інтелекту, наголошуючи на тому, що технологія суттєво подешевшала і є критично важливою для безпеки.

Паралельно Robosense стрімко нарощує партнерську мережу. У березні 2026 року компанія стала ексклюзивним постачальником LiDAR-ів для всіх 11 нових електромобілів BYD, представлених 5 березня, — зокрема Song Ultra EV, Sealion 06 EV, Seal 07 EV, а також преміальних моделей під суббрендами Denza, Yangwang та Fang Cheng Bao. Окрім BYD, Robosense уклала угоду з Dongfeng Nissan на постачання близько 1 мільйона LiDAR-них датчиків для кількох моделей із початком поставок у 2026 році.

“Демократизація інтелектуальних можливостей водіння”, — саме так у Robosense описують те, що відбувається на ринку, і судячи з цифр, зупинятися компанія не збирається.

Виробники дедалі активніше інтегрують LiDAR у бюджетні моделі на тлі агресивної цінової війни в китайському секторі електромобілів. Якщо 2025 року ці системи встановлювалися у автомобілях вартістю від 100 000 до 200 000 юанів, нижня межа продовжує знижуватися. Загальний обсяг продажів LiDAR-ів Robosense у першому кварталі 2026 року досяг 330 300 одиниць — зростання на 204,1% у річному вимірі.

Джерело: South China Morning Post