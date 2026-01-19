"Київстар" обігнав Vodafone та lifecell за швидкістю мобільного інтернету: 40,85 Мбіт/с зі зростанням на 13% за рік

Лідери за швидкістю мобільного інтернету в Україні, 2025 рік / nPerf

Незалежна платформа для тестування та аналізу продуктивності інтернет-з’єднання nPerf визначила лідера за швидкістю мобільного інтернету в Україні у 2025 році — “Київстар” очолив топ зі швидкістю завантаження Швидкість, з якою дані передаються з інтернету на ваш пристрій. 40,85 Мбіт/с та швидкістю вивантаження Швидкість, з якою дані надсилаються з пристрою користувача в інтернет. 14,45 Мбіт/с.

Згідно зі звітом, “Київстар” покращив свої показники на 13,3% за рік, а також є лідером за затримкою з показником 40,77 мілісекунди. Водночас за якістю стримінгу Відображає чіткість і плавність відео та аудіо контенту, що транслюється через інтернет. Показник від 75% до 100% вказує на плавне потокове відтворення. Показники від 50% до 75% достатні для потокового відтворення YouTube. Нижче 50% може призвести до погіршення якості відео. із показником 75,59% оператор розділив лідерство з Vodafone, а lifecell посів друге місце за рейтингом найкращої затримки на ринку (42,86 мілісекунди).

У мережах 4G Kyivstar демонструє найкращі показники в Україні. Нагадаємо, що цього місяця усі три великі оператори розпочали тести 5G у Львові.

Вимірювання базуються на 36 925 тестах проведених за допомогою застосунку nPerf на Android та iOS.

“Український ринок демонструє позитивну динаміку з покращенням показників у всіх операторів що відображає постійне підвищення якості послуг”, — зазначає Себастьян де Росбо, генеральний директор nPerf.

Тим часом попередній тест nPerf показав, що Vodafone був кращим за продуктивністю фіксованого інтернету у 2025 році: з показниками швидкості завантаження 200,5 Мб/с проти 109,0 у “Київстару”.