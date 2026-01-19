Новини Технології 19.01.2026 comment views icon

"Київстар" обігнав Vodafone та lifecell за швидкістю мобільного інтернету: 40,85 Мбіт/с зі зростанням на 13% за рік

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

"Київстар" обігнав Vodafone та lifecell за швидкістю мобільного інтернету у 2025 році: 40,85 Мбіт/с зі зростанням на 13%
Лідери за швидкістю мобільного інтернету в Україні, 2025 рік / nPerf

Незалежна платформа для тестування та аналізу продуктивності інтернет-з’єднання nPerf визначила лідера за швидкістю мобільного інтернету в Україні у 2025 році — “Київстар” очолив топ зі швидкістю завантаженняШвидкість, з якою дані передаються з інтернету на ваш пристрій. 40,85 Мбіт/с та швидкістю вивантаженняШвидкість, з якою дані надсилаються з пристрою користувача в інтернет. 14,45 Мбіт/с.

Згідно зі звітом, “Київстар” покращив свої показники на 13,3% за рік, а також є лідером за затримкою з показником 40,77 мілісекунди. Водночас за якістю стримінгуВідображає чіткість і плавність відео та аудіо контенту, що транслюється через інтернет. Показник від 75% до 100% вказує на плавне потокове відтворення. Показники від 50% до 75% достатні для потокового відтворення YouTube. Нижче 50% може призвести до погіршення якості відео. із показником 75,59% оператор розділив лідерство з Vodafone, а lifecell посів друге місце за рейтингом найкращої затримки на ринку (42,86 мілісекунди).

"Київстар" обігнав Vodafone та lifecell за швидкістю мобільного інтернету у 2025 році: 40,85 Мбіт/с зі зростанням на 13%

У мережах 4G Kyivstar демонструє найкращі показники в Україні. Нагадаємо, що цього місяця усі три великі оператори розпочали тести 5G у Львові.

Вимірювання базуються на 36 925 тестах проведених за допомогою застосунку nPerf на Android та iOS. "Український ринок демонструє позитивну динаміку з покращенням показників у всіх операторів що відображає постійне підвищення якості послуг", — зазначає Себастьян де Росбо, генеральний директор nPerf.

Вимірювання базуються на 36 925 тестах проведених за допомогою застосунку nPerf на Android та iOS.

“Український ринок демонструє позитивну динаміку з покращенням показників у всіх операторів що відображає постійне підвищення якості послуг”, — зазначає Себастьян де Росбо, генеральний директор nPerf.

Тим часом попередній тест nPerf показав, що Vodafone був кращим за продуктивністю фіксованого інтернету у 2025 році: з показниками швидкості завантаження 200,5 Мб/с проти 109,0 у “Київстару”.

“Київстар” під’єднав 3+ млн абонентів до супутникового зв’язку Starlink: надіслано 1,2 млн SMS, найактивніші — Київ, Львів та Вінниця

Спецпроєкти
Wi-Fi 7: топ-5 роутерів від TP‑Link для різних завдань та поради, як обрати свій варіант
Головні тренди 2026-го у відеоспостереженні – від ШІ-обробки до звуку. Розбираємо з експертами VIATEC

Популярні новини

arrow left
arrow right
"Київстар" під'єднав 3+ млн абонентів до супутникового зв'язку Starlink: надіслано 1,2 млн SMS, найактивніші — Київ, Львів та Вінниця
"Київстар" оновить тарифи домашнього інтернету з 6 січня: що зміниться?
MNP-абоненти lifecell зможуть "заморозити" вартість тарифу на 2 роки
Журналіст придбав нову eSIM від "Київстар" з даними минулої власниці й підписками на "СВО" у Telegram
Київстар активував супутниковий інтернет Starlink на iPhone
Київстар запустив супутниковий зв'язок Starlink по всій Україні
Vodafone підвищує вартість тарифів з 14 січня: +50-100 грн для Flexx GO та Flexx TOP
"Укрзалізниця" запускає в поїздах платний Wi-Fi на Starlink
lifecell запровадив ліміти на вхідні дзвінки за несплати тарифу
Понад 2 млн абонентів "Київстар" під'єднались до супутникового зв'язку Starlink: надіслано 540+ тисяч SMS, найактивніше — на Сході та Півдні
Оновлено: Vodafone проводить технічні тести 5G у Львові перед запуском
Київстар підвищує вартість тарифів LOVE UA до +30%
"Київстар", Vodafone та lifecell заблокували 60 000 номерів після скарг українців на спам
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати