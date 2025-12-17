Понад 2 млн абонентів "Київстар" під'єднались до супутникового зв'язку Starlink: надіслано 540+ тисяч SMS, найактивніше — на Сході та Півдні

Starlink Direct to Cell / FEDOROV

24 листопада Київстар запустив технологію Starlink Direct to Cell — за цей час супутниковий зв’язок випробували 2+ млн українців.

Starlink Direct to Cell дозволяє звичайному смартфону з підтримкою 4G підключатися напряму до супутників Starlink там, де наземне покриття відсутнє. Україна стала першою серед європейських країн, де запустили пілот програми — через мобільного оператора Київстар.

На цей час функція доступна абонентам Київстар з Android та iOS (iPhone 13 та новіші моделі з версією iOS від 26.2), але пропонує відправляти в мережі виключно SMS. Згідно зі статистикою Мінцифри, з 24 листопада і до сьогодні через Starlink Direct to Cell було надіслано 540+ тисяч повідомлень, при цьому найактивнішими були жителі Півдня та Сходу України — там, де зв’язок зараз критично важливий.

Загалом до технології під’єдналися 2+ мільйони українців, більшість — з Києва, Львову, Вінниці, Хмельницького та Тернополя.

Як працює Starlink Direct to Cell?

Starlink Direct to Cell — це нова технологія SpaceX, яка дозволяє смартфонам напряму підключатись до супутників Starlink, забезпечуючи зв’язок у місцях, де відсутнє наземне покриття від мобільних операторів. На відміну від традиційних терміналів Starlink для цього не потрібно додаткове обладнання, лише смартфон з підтримкою 4G (LTE) і відкритий доступ до неба. Нові супутники оснащені LTE-модулями та власним eNodeB, тому телефон бачить їх як звичайну базову станцію. Супутник приймає сигнал, передає його далі через лазерні канали й відправляє на наземні шлюзи.

Що для цього потрібно?

Смартфон та SIM-карта Київстару з підтримкою 4G.

Перебувати на вулиці просто неба.

Послуга надається без додаткової плати в межах вашого тарифу.

Що далі?

Надсилання SMS через супутниковий зв’язок — лише перший етап. У 2026 році Київстар планує розширити можливості технології із запуском голосових дзвінків та мобільного інтернету.

Покриття Starlink Direct to Cell охоплює всю підконтрольну територію України, за винятком тимчасово окупованих територій, зон активних бойових дій та прикордоння.