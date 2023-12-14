Новини Софт 14.12.2023 о 14:24 comment views icon

«Київстар» відновив голосовий зв’язок та розпочинає роботи з повернення мобільного інтернету

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новин

«Київстар» продовжує відновлення мережі після нещодавньої російської хакерської атаки. Вчора під вечір у деяких абонентів з’явився мобільний зв’язок. А тепер оператор заявляє, що сервіс передачі голосових викликів підключений.

Зазначається, що доступність і якість голосового сервісу залежать від багатьох факторів. Тому деякі абоненти вже можуть працювати з мобільними дзвінками, а в інших ще немає підключення до мережі. Фахівці компанії продовжують активно працювати над тим, щоб зв’язок повернувся до всіх користувачів. Але це потребує часу.

Також стало відомо, що сьогодні у другій половині дня почнеться відновлення роботи сервісу мобільного інтернету «Київстар». Про це в етері єдиного телемаратону заявив президент компанії.

На цей час «Київстар» вже відновив роботу послуги домашнього інтернету.

Завантаження коментарів...

Новини партнерів

Відчуйте себе VIP з простою зарплатною карткою. І не має значення, де ви працюєте
Безплатний вебінар: Як зробити так, щоб співробітники могли працювати під час тривалих блекаутів: поради і кейси
Знижки до 50%, кешбек і не тільки. «Абанк» продовжує програму підтримки клієнтів, які купують в «АТБ»

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати