«Київстар» відновив голосовий зв’язок та розпочинає роботи з повернення мобільного інтернету

«Київстар» продовжує відновлення мережі після нещодавньої російської хакерської атаки. Вчора під вечір у деяких абонентів з’явився мобільний зв’язок. А тепер оператор заявляє, що сервіс передачі голосових викликів підключений.

Друзі, маємо новини! ✅ Голосовий сервіс підключений. Проте, його доступність і якість залежить від багатьох факторів. Зараз ми працюємо, щоб всі мали зв’язок. І це потребує деякого часу. pic.twitter.com/cUcTVXnSSZ — Kyivstar (@TwiyKyivstar) December 14, 2023

Зазначається, що доступність і якість голосового сервісу залежать від багатьох факторів. Тому деякі абоненти вже можуть працювати з мобільними дзвінками, а в інших ще немає підключення до мережі. Фахівці компанії продовжують активно працювати над тим, щоб зв’язок повернувся до всіх користувачів. Але це потребує часу.

Також стало відомо, що сьогодні у другій половині дня почнеться відновлення роботи сервісу мобільного інтернету «Київстар». Про це в етері єдиного телемаратону заявив президент компанії.

На цей час «Київстар» вже відновив роботу послуги домашнього інтернету.