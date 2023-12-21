«Київстар» задонатить 100 млн грн на ЗСУ та скасує наступну плату за тариф. Як саме працюватиме механізм компенсацій

«Київстар» вирішив скасувати планову плату за тариф для всіх абонентів, а також виділити додаткові 100 млн грн на потреби ЗСУ — в знак подяки абонентам за їх підтримку та довіру після кібератаки, яку називають наймасштабнішою за всю історію телеком-індустрії.

Основна компенсація «Київстар»

Ймовірно, це і є та сама «основна компенсація», анонсована раніше найбільшим в Україні оператором (із 24,1 млн абонентів). Кількома днями раніше оператор спочатку запропонував абонентам у застосунку «Мій Київстар» компенсаційні пакети, але згодом уточнив, що це лише бонус-вибачення, а основна компенсація ще готується. Окрім скасування плати за тариф, компанія повідомила про виділення 100 млн грн на потреби ЗСУ. Докладніше про цільове призначення коштів обіцяють відзвітувати згодом.

«Ми вдячні всім нашим клієнтам, партнерам, державним органам, а особливо СБУ, за те, що в такій критичній ситуації продовжували підтримувати та вірити в нас. У соцмережах ми бачили багато пропозицій перенаправити персональні компенсації клієнтів на допомогу ЗСУ. Ми вирішили не обирати – компенсації чи донат. Тому, окрім скасування плати за тариф, Київстар виділяє 100 мільйонів грн на потреби ЗСУ». Олександр Комаров, Президент «Київстар»

Скасування плати за тариф — як саме працюватимуть компенсації

Якщо стисло, все відбувається автоматично для всіх абонентів – у день планового списання абонплати гроші з рахунку не знімуться, а абоненту нарахуються всі обсяги за його тарифом: Передплата: Не зніматиметься плата за тариф, яка мала планово знятися після 22.12.2023;

Не зніматиметься плата за тариф, яка мала планово знятися після 22.12.2023; Контракт: Не зніматиметься плата за тариф, яка мала щоденно зніматися з 22.12.2023 по 21.01.2024 (включно);

Не зніматиметься плата за тариф, яка мала щоденно зніматися з 22.12.2023 по 21.01.2024 (включно); Все разом: Не зніматиметься плата за тариф, яка мала планово знятися 01.01.2024.

Не зніматиметься плата за тариф, яка мала планово знятися 01.01.2024. Домашній Інтернет: Не зніматиметься плата за тариф, яка мала планово знятися 01.01.2024. Компенсація для бізнес-клієнтів Послуги мобільного зв’язку: з 1.01 по 31.01.2024 року плата за тариф для всіх корпоративних абонентів списуватись не буде. Це стосуватиметься користувачів мобільного зв’язку в тому числі М2М, а також клієнтів, які підключають нові номери або мігрують із передплати. До 4.02.2024 будуть повернені кошти за користування додатковими послугами в січні. Винятки — CPA (контент-послуги), ексклюзивні номери, а також послуги роумінгу понад плату за тариф.

з 1.01 по 31.01.2024 року плата за тариф для всіх корпоративних абонентів списуватись не буде. Це стосуватиметься користувачів мобільного зв’язку в тому числі М2М, а також клієнтів, які підключають нові номери або мігрують із передплати. До 4.02.2024 будуть повернені кошти за користування додатковими послугами в січні. Винятки — CPA (контент-послуги), ексклюзивні номери, а також послуги роумінгу понад плату за тариф. Для абонентів за кордоном: абонентам, які використовують послугу Роумінг як вдома (пропозиція не діє для М2М (IoT) тарифів), з 18.12.2023 додатково нараховуються 10 ГБ мобільного інтернету, які діятимуть протягом 30 днів у 27 країнах Європи. Також планова плата за тариф у період з 01.01 по 31.01.2024 року списуватись не буде.

абонентам, які використовують послугу Роумінг як вдома (пропозиція не діє для М2М (IoT) тарифів), з 18.12.2023 додатково нараховуються 10 ГБ мобільного інтернету, які діятимуть протягом 30 днів у 27 країнах Європи. Також планова плата за тариф у період з 01.01 по 31.01.2024 року списуватись не буде. Послуги фіксованого зв’язку: з 01.01 по 31.01.2024 для бізнес-клієнтів плата за послуги фіксованого інтернету, передачі даних, телефонії (IP-телефонія, хмарна АТС, 0-800) та інших списуватись не буде. Для клієнтів, які користуються Відстрочкою платежу для сервісів мобільного чи фіксованого зв’язку, відтерміновують оплату несплачених рахунків на 1 місяць. Послуги зв’язку працюватимуть. Що з мережею та послугами зараз

20 грудня президент «Київстар» Олександр Комаров повідомив, що компанія повністю відновила роботу всіх ключових сервісів після зламу внаслідок потужної кібератаки 12 грудня — останньою відновленою послугою став міжнародний роумінг. Також він зазначив, що «Київстар» зробив висновки після кібератаки й почав впровадження оновлених методів кіберзахисту у співпраці із СБУ.

В «Київстар» кажуть, що продовжують стабілізувати сервіси після найпотужнішої кібератаки в телеком-галузі. Наразі працюють всі основні сервіси — зв`язок та мобільний інтернет, SMS, послуги роумінгу та інші. Для бізнесу ми відновили розсилки SMS та Viber-повідомлень на власну базу клієнтів через API, доступ до послуг телефонії з реєстрацією за логіном і паролем. Доступні послуги фіксованої телефонії та фіксовані послуги на базі LTE. Ситуативно можуть виникати труднощі в роботі цих сервісів, однак ми докладаємо максимум зусиль, щоб оперативно їх усунути.

Продовжують працювати сервіси телефонії з авторизацією по IP, PRI, послуги 0800 та базові функції Віртуальної мобільної АТС. Також повноцінно працюють сервіси хмарних рішень Microsoft. Водночас іще тривають роботи з відновлення доступу до низки послуг.