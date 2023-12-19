Новини Україна 19.12.2023 о 16:08 comment views icon

«‎Київстар» запропонував абонентам компенсаційні пакети після зламу — 5 ГБ на 30 днів і 30 хвилин дзвінків на інші номери

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Оператор перезапустив систему «‎Мій Київстар» після нещодавньої кібератаки — і хоча застосунок поки працює далеко не в усіх, деякі абоненти вже побачили пропозиції компенсаційних пакетів.

Нині у якості компенсації «‎Київстар» пропонує абонентам 5 ГБ мобільного інтернету на 30 днів і 30 хвилин дзвінків на інші номери на 3 дні — за ціною 0 гривень.

«‎Київстар» запропонував абонентам компенсаційні пакети після зламу — 5 ГБ на 30 днів і 30 хвилин дзвінків на інші номери«‎Київстар» запропонував абонентам компенсаційні пакети після зламу — 5 ГБ на 30 днів і 30 хвилин дзвінків на інші номери

Нагадаємо, масштабний збій у системі «‎Київстар» стався 12 грудня, як виявилось згодом — унаслідок російської хакерської атаки. Користувачі з різних регіонів України повідомляли про проблеми з мобільним зв’язком та домашнім інтернетом, також не працював мобільний застосунок та сайт компанії, і спостерігались проблеми у роботі деяких терміналів.

На цей час компанія звітує, що частково відновила послуги, однак роботи ще тривають.

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