Lenovo заявила про кінець оновлень драйверів для Legion Go — під питанням підтримка Ryzen Z1 Extreme

Lenovo Legion Go / Lenovo

Власники портативних ігрових консолей на базі процесорів Ryzen Z1 Extreme занепокоєні: в мережі з’явилися повідомлення, що AMD припиняє оновлення драйверів для цього чипа. Першим під ударом опинилася модель Lenovo Legion Go.





Як повідомляє корейський форум DCInside, представник Lenovo Korea відповів користувачу, що наразі “немає планів оновлювати драйвери для поточної моделі Legion Go”. Це стало відповіддю на запитання про відсутність патчів у порівнянні з Lenovo Legion Go S. У відповіді нібито зазначено, що AMD завершила підтримку драйверів для Ryzen Z1 Extreme.

Процесор Z1 Extreme використовують кілька популярних пристроїв, зокрема Asus ROG Ally та Asus ROG Ally X. Користувачі звернули увагу, що для ROG Ally 2023 року останній графічний драйвер датований 6 серпня 2025 року. Офіційного оголошення від AMD наразі немає, ані Lenovo, ані ASUS публічно не підтвердили припинення підтримки першого покоління.

Зазвичай AMD передає драйвери OEM-виробникам для валідації та подальшого релізу. Без офіційної позиції компанії складно сказати, чи стосується ситуація всіх пристроїв з процесорами Z1 Extreme, чи це локальне рішення Lenovo. Компанія також попередила, що встановлювати драйвери від Legion Go S на оригінальний Legion Go не можна — крос-інсталяція не підтримується. Користувачам радять покладатися на Windows Update або універсальні драйвери AMD, якщо вони сумісні.





На тлі цього ринок портативних ПК переживає складний ціновий період. Нова модель ROG Xbox Ally X з чипом Ryzen Z2 Extreme стартує приблизно від $1000. Молодша версія без Extreme-чипа (AMD Ryzen Z2 A) коштує близько $500, але демонструє продуктивність, близьку до Steam Deck OLED з кастомним чипом AMD. Обидві моделі Ally мають дисплей 1080p з частотою 120 Гц, накопичувача місткістю 512 ГБ та 16 ГБ оперативної пам’яті, проте різниця в APU впливає на частоту кадрів.

Legion Go вийшла близько двох із половиною років тому. Якщо підтримку справді завершать так швидко, це може розчарувати власників, які розраховували на довший цикл оновлень — особливо з огляду на часті збої в оновленнях Windows 11, що іноді потребують нових драйверів для стабільності.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: gamesradar, windowscentral