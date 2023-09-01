Lenovo Legion Go — конкурент Steam Deck на Windows 11 зі знімними контролерами аля Nintendo Switch за €799

Lenovo анонсувала тріо продуктів, які доповнять ігрову екосистему Legion. Головною новинкою стала портативна ігрова консоль Legion Go, що за форм-фактором нагадує Nintendo Switch, але по суті є конкурентом Steam Deck. Їй у доповнення (і не тільки) йдуть окуляри Legion Glasses, які Lenovo називає «віртуальним монітором» та ігрові навушники Lenovo Legion E510 7.1 RGB.

Lenovo Legion Go

Портативка оснащена процесором AMD Ryzen Z1 Extreme з графікою AMD RNDA, 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X і працює під керівництвом операційної системи Windows 11. Сенсорний IPS-дисплей називається Lenovo PureSight, він на 8,8 дюйма із роздільною здатністю 2560 x 1600 пікселів (144 Гц / 97% DCI-P3 / 500 ніт / 83%AAR).

Дані пропонується зберігати на накопичувачах місткістю 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ (PCIe Gen4 SSD), їх можна доповнити за допомогою карток до 2 ТБ через порт micro-SD. Також є порти 2 USB-Type C (USB 4.0, DisplayPort 1.4, Power Delivery 3.0) та 3,5-мм аудіовихід.

Одна із головних характеристик для портативних пристроїв — автономність. Lenovo Legion Go оснащено акумулятором на 49,2 Вт-год (більший, ніж у ROG Ally і Steam Deck), проте орієнтовний час роботи поки не повідомляється. Щодо заряджання, виробник хвалиться технологією Super Rapid Charge, яка має відновлювати 70% заряду за пів години. Акумулятори в контролерах, які можна від’єднати — по 900 мАг.

Lenovo в анонсному трейлері робить акцент на малошумності, начебто можна грати навіть в бібліотеці, й ніхто не помітить. Це має забезпечувати технологія Coldfront, та вентилятор з 79 лопатями із рідкого кристалічного полімера. Обіцяють шум не більше 25 дБ.

Формат використання згідно відео — один в один як Nintendo Switch, можна гратися в складеному, так би мовити, класичному виді, а за потреби від’єднати два геймпади Legion TrueStrike й встановити екранний блок на столі за допомогою спеціальної підставки. За тим виключенням, що грати пропонується не в спеціально розроблені під гібридний формат ексклюзиви Nintendo, а користуватися величезною, але не пристосованою бібліотекою Windows-ігор. Єдиним вагомим нововведенням бачиться спеціальна накладка, яка перетворює цей «джойкон» на штурвал.

По суті Lenovo Legion Go є конкурентом Steam Deck, у них практично однакова бібліотека (хіба Steam більше піклується про оптимізацію ігор), але Legion Go має бути потужнішим і гнучкішим. Цікаво, що під правим стиком розташовується аналогічна сенсорна панель, без якої складно в іграх для Windows. Самі стіки працюють на ефекті Хола, тож у них має бути менше проблем з дрифтом.

Lenovo Legion Glasses

Виробник позиціонує окуляри тим, хто прагне грати в дорозі чи на дивані. Це приватне рішення, яке можна назвати «віртуальний монітор». Legion Glasses сумісні з Lenovo Legion Go, більшістю пристроїв на Windows, Android та macOS.

Технологія дисплея — OLED, роздільна здатність FHD (1920 x 1080 на око), а частота оновлення 60 Гц. Звук відтворюється за допомогою вбудованих динаміків.

Навушники Lenovo Legion E510 7.1 RGB

Цей виріб також призначено перш за все для геймерів у дорозі. Ігрові навушники-вкладиші повинні забезпечувати об’ємний звук 7.1, що дасть змогу чути кожну команду й наближення ворогів.

Звук відтворюють 10-міліметрові арматурні динаміки. З’єднання з пристроями відбувається через порт USB-C, що зручно для більшості смартфонів на Android.

Ціни й доступність

Lenovo Legion Go почне продаватися в листопаді 2023 року за ціною від 799 євро. Lenovo Legion Glasses та навушники Legion E510 7.1 RGB Gaming In-Ear Headphones прийдуть на полиці в жовтні за 499 та 49,99 євро відповідно.

