Microsoft та Asus відкрили передзамовлення на ROG Xbox Ally (29 999 грн) та ROG Xbox Ally X (42 999 грн)

Xbox Ally та Xbox Ally X

Microsoft та Asus офіційно відкрили передзамовлення на портативні консолі ROG Xbox Ally та ROG Xbox Ally X. У США ціна становить $599 та $999 відповідно.

Технічні відмінності та ціни

Xbox Ally X ($999) — чип AMD Ryzen Z2 Extreme, 8 ядер Zen 5, 16 графічних ядер RDNA 3.5, TDP від 15 до 35 Вт. Потужність близька до сучасних геймерських ноутбуків у компактному форматі.

Xbox Ally ($599) — чип AMD Ryzen Z2 A, розроблений спеціально для цієї моделі, з 4 ядрами Zen 2 та 8 графічними ядрами RDNA 2. TDP від 6 до 20 Вт. Це робить молодшу версію схожою за рівнем на Steam Deck, але з нижчою продуктивністю.

Таким чином, за молодшу модель користувач фактично отримує “кота в мішку” — новий, ще неперевірений процесор, який може виявитися як гідним конкурентом, так і слабшим рішенням.

Якщо порівнювати з традиційними консолями, вартість цих пристроїв виглядає зовсім не бюджетною. Наприклад, навіть базова версія Xbox Ally коштує на $150 дорожче, ніж Nintendo Switch 2, яку й так критикували за ціну. А ще вона дорожча на $100, ніж стартова ціна Xbox Series X у США, навіть попри нинішнє підвищення цін від Microsoft. В Європі та Великій Британії молодша модель коштує стільки ж, скільки Xbox Series X.

Проте головна відмінність у мобільності: звичайну Xbox Series X ви не візьмете у поїздку чи літак, а Xbox Ally — так. Для геймерів на ПК ситуація виглядає цікавіше: це будуть перші портативні Xbox-пристрої на основі оновленої збірки Windows. Вона приховує стандартний робочий стіл та оболонку Explorer, звільняє більше пам’яті під ігри та дозволяє нативно керувати пристроєм лише контролером.

Портативні ігрові пристрої взагалі постійно дорожчають, і тепер їхні топові моделі впритул наближаються до вартості ігрових ноутбуків. Наприклад, Xbox Ally X за $999 конкуруватиме з MSI Claw 8 AI Plus за ті ж $999 або з Lenovo Legion Go 2 за $1349. Усі вони оснащуються чипом AMD Z2 Extreme. Попри високу ціну, журналісти, які вже мали змогу випробувати нові Ally, відзначають один із найбільш зручних дизайнів серед портативних приставок.

ROG Xbox Ally X в Україні

Microsoft підтвердила, що Xbox Ally та Xbox Ally X з’являться у величезному списку країн: від Австралії, Канади, Японії та ЄС — до України, Туреччини, Саудівської Аравії та В’єтнаму. Додатково пристрої вийдуть у Бразилії, Китаї, Індії, Малайзії, на Філіппінах та у Швейцарії. Огляди від провідних видань варто очікувати найближчими тижнями.

Новинки вже доступні для попереднього замовлення в офіційному магазині Asus в Україні. Ціна базової версії ROG Xbox Ally (2025) становить 29 999 грн, а за топову ROG Xbox Ally X (2025) доведеться заплатити 42 999 грн.

Поява ROG Xbox Ally та Ally X — важливий крок для Microsoft, адже це перші портативні Xbox-пристрої. Вони не дешеві, але пропонують поєднання Windows, компактності та нового рівня зручності для геймерів. Тепер користувачам доведеться вирішувати: чи віддати перевагу мобільності й новим функціям, чи обрати класичну потужність стаціонарних консолей за ті самі (чи навіть менші) гроші.

Джерело: The Verge