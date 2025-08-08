Новини Пристрої 08.08.2025 comment views icon

LG Display показала найшвидший у світі OLED-монітор: 540 Гц у QHD і до 720 Гц у HD

Вадим Карпусь

LG показала найшвидший OLED-дисплей з частотою 540-720 Гц та інші цікавинки на K-Display 2025

LG Display представила на виставці K-Display 2025 низку нових моніторів з вражаючими характеристиками. Найцікавішим експонатом можна назвати 27-дюймовий QHD OLED-дисплей з частотою оновлення 540 Гц.

Але навіть 540 Гц — не межа для цієї новинки. Завдяки технології Dynamic Frequency & Resolution (яка вже використовувалася в Predator XB323QX ), монітор може динамічно змінювати частоту оновлення до 720 Гц у режимі HD, що робить його найшвидшим серед OLED-моніторів. Дисплей покриває 99,5% колірного простору DCI-P3, а максимальна яскравість сягає 1500 ніт.

Ще одна цікава новинка — 45-дюймова OLED-панель із роздільною здатністю 5K2K (5120×2160). Наразі це найвища роздільна здатність серед OLED-моніторів.

LG показала найшвидший OLED-дисплей з частотою 540-720 Гц та інші цікавинки на K-Display 2025

Окремий стенд присвячений автомобільним дисплеям. Тут демонструють 57-дюймовий вигнутий LCD-дисплей «від стійки до стійки», який займає весь передній щиток. Також показали 32,6-дюймову висувну OLED-панель, що розгортається вниз за потреби, і 29-дюймовий надяскравий Outdoor LCD для реклами або інформації для пішоходів.

LG Display привезла на виставку проривні OLED-технології

Для безпеки пасажирів розроблена 47,8-дюймова LCD-панель із режимом приватності, яка робить зображення невидимим із водійського місця. А ще LG Display вперше показала поворотний перемикач з гнучким дисплеєм, який розтягується до 53%: у звичайному стані він плоский, а при натисканні — піднімається перетворюється на повноцінне колесо управління.

LG Display показала поворотний перемикач з гнучким дисплеєм

Також представлені 14-дюймові Tandem ATO та LCD-панелі, оптимізовані для нових ШІ-пристроїв. Вони відрізняються високою яскравістю, низьким енергоспоживанням і компактним дизайном завдяки тонкому склу та економному підсвічуванню.

Крім того, представлена нова 83-дюймова OLED-панель з технологією Primary RGB Tandem четвертого покоління. В цьому випадку червоний, зелений і синій кольори поєднуються як окремі світловипромінювальні шари для досягнення максимальної яскравості до 4000 ніт. За словами виробника, ця технологія демонструє вражаючу глибину зображення й високу точність передачі кольорів у порівнянні з попередніми поколіннями. Найближчим часом вона пошириться на нові ігрові монітори. SDC вже анонсувала ігровий OLED-дисплей на базі цієї технології.

Джерело: LG Display

