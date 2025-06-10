SDC представила перший OLED-монітор з частотою 720 Гц

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Компанія Super Display Company (SDC) представила ігровий OLED-дисплей Flash-Speed 540-Meta з екстремальною частотою оновлення 720 Гц.

Монітор створений на базі OLED-панелі LG Display 4-го покоління з підтримкою технології Primary RGB Tandem. Він отримав діагональ 26,5”, роздільну здатність 2560×1440 та обіцяє найкращу чіткість рухів з часом відгуку 0,03 мс.

У звичайному стані монітор працює з частотою 540 Гц, спеціальний режим з 720 Гц призначений для кіберспортивних змагань. Пікова яскравість становить 1500 ніт (335 ніт повноекранна), охоплення кольорів становить 99,5% DCI-P3, у наявності сертифікат HDR TB 500. Монітор має виняткову статичну контрастність 1,5 млн : 1. Антивідблискове покриття на екрані відбиває промені світла з коефіцієнтом лише 2%. А от відеовходи не найновіші: у наявності лише DisplayPort 1.4 та HDMI 2.1.

Користувачі в інтернеті зазначають, що для роботи з роздільною здатністю 1440p при 720 Гц може знадобитися стиснення DSC або ретельно оптимізовані таймінги. Практичність такої високої частоти оновлення може бути сумнівною, оскільки багато шанувальників OLED-моніторів зазначають, що досягти 720 кадрів/с за роздільної здатності 1440p у сучасних іграх буде практично неможливо, окрім легких кіберспортивних. Це все ще нішевий продукт, який в першу чергу зацікавити кіберспортивну аудиторію у Китаї та Японії (монітор продається тільки там).

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Очікується, що ціна SDC Flash-Speed 540-Meta становитиме близько 150 тис єн, або приблизно $1000. До речі, ще рік тому дешевші рідкокристаличні монітори сягнули частоти 1000 Гц.

Джерело: VideoCardz

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