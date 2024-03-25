lifecell розширив доступність 5G у роумінгу — список налічує 47 країн. Коли в Україні? Нескоро

lifecell сповістив щодо розширення переліку країн, в яких його абонентам доступний 5G. Наразі цей список налічує 47 країн.

У яких країнах lifecell надає 5G у роумінгу

Абонентам lifecell з травня 2023 року доступний інтернет 5G у роумінгу — на старті послуга пропонувалася у Болгарії, Австрії, Фінляндії та Домініканській Республіці, а зараз оператор надає таку можливість для lifecell-роумерів в 47 країнах (якщо смартфон підтримує цей стандарт).

Австралія Австрія Аргентина Бельгія Болгарія Велика Британія Гонконг Греція Данія Домініканська Республіка Естонія Ізраїль Ісландія Іспанія Італія Казахстан Канада Катар Китай Кіпр Кувейт Латвія Литва Люксембург Ліхтенштейн Мальта Нідерланди Німеччина Норвегія Об’єднані Арабські Емірати Оман Португалія Румунія Саудівська Аравія Сінгапур Словаччина Словенія Тайвань Таїланд Туреччина Угорщина Фінляндія Франція Хорватія Чехія Швейцарія Швеція

lifecell також поділився деякою статистикою щодо використання послуги 5G в роумінгу:

З травня 2023 року нею скористалося майже 200 тисяч людей.

Топ-5 країн, де найбільше абонентів lifecell користуються 5G — Німеччина, Румунія, Чехія, Іспанія та Туреччина.

Найбільша кількість ГБ на одного 5G-абонента в Німеччині — близько 14 ГБ, слідом йде Туреччині з майже 10 ГБ, а замикають трійку Нідерланди з 9 ГБ.

Окремої уваги заслуговує список найпопулярніших смартфонів, на яких абоненти lifecell користуються 5G — iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12, iPhone 14 Pro, iPhone 13 Pro, iPhone 12 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14. Серед користувачів Android найпопулярніша 5G-модель — Galaxy A53.

В lifecell прямо визнають, що на ці досить високі показники споживання мобільного інтернету в роумінгу впливає, поміж іншим, можливість використовувати гігабайти за акцією «Гігабайти без кордонів» в межах «домашнього» тарифу без додаткових доплат.

Продаж lifecell, європейський роумінг за домашніми тарифами та перспективи 5G в Україні

Залишається пригадати ще кілька важливих моментів. Щодо lifecell, з грудня 2023 року третій за кількістю абонентів український мобільний оператор перебуває на фінальній стадії продажу NJJ Capital французького мільярдера Ксав’є Ньєля — закриття угоди очікується до вересня 2024 року (затримка пов’язана з арештом частки корпоративних прав, якою опосердковно володіють підсанкційні російські бізнесмени фрідман та косогов), а далі цілком ймовірне його об’єднання з «Датагруп» та Volia.

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У лютому Рада підтримала законопроєкт про єдину роумінгову зону з ЄС, а Україна стала ще на крок ближче до зони вільного роумінгу ЄС на постійній основі. Коли зміни остаточно затвердять, українці під час поїздок Європою зможуть дзвонити та користуватися мобільним інтернетом за домашніми тарифами без заміни SIM-картки та додаткових доплат. Наразі безплатний роумінг для українців у Євросоюзі діє завдяки окремій угоді між українськими та європейськими операторами.

Щодо термінів повноцінного запуску 5G в Україні, їх поки немає (навіть орієнтовних). Коротко: не чекайте п’ятого покоління найближчі кілька років попри анонсований очільником Мінцифри у вересні 2023 року пілотний запуск 5G в Україні у 2024 році та нещодавні випробування базових станцій 5G спеціалістами Київстар, які СЕО lifecell Ісмет Язиджи в нещодавньому інтерв’ю Forbes назвав PR-ходом.

Українські оператори з Ericsson та іншими найбільшими виробниками телекомунікаційного обладнання в межах підготовки задовго до війни розгортали демосегменти 5G та тестували обладнання (1, 2, 3). Також можна згадати перенесення тендеру на 5G через брак державного фінансування та інші перешкоди ще до повномасштабного вторгнення росії.

З огляду на масштаби руйнувань телеком-інфраструктури України внаслідок російської агресії, відсутність покриття 4G та безперебійного звʼязку на значній частині території України, розгортання повноцінних мереж 5G в Україні не стане пріоритетним після перемоги й поки що залишається неблизькою перспективою. Перехід на 5G — це величезні інвестиції, необхідність актуалізації законодавства, його узгодження з нормами ЄС, зокрема щодо безпечності обладнання, вивільнення радіочастотного ресурсу під зв’язок 5G, а також сертифікація обладнання для розбудови інфраструктури. В Україні немає жодного виробника обладнання 5G, а його закупівля за валюту у китайських постачальників, з урахуванням поточних реалій, не виглядає раціональною. То може краще пропустити той 5G та відразу впровадити 6G, як свого часу Дмитро Шимків пропонував зробити з 4G.

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