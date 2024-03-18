Продаж lifecell французам NJJ Capital має відбутися до вересня 2024-го, а далі — ймовірне об’єднання з «Датагруп» та Volia

У грудні Turkcell (материнська компанія lifecell) оголосила про продаж українських активів французькій NJJ Capital — сума угоди оцінюється у $525 млн, однак закрити її не можуть вже протягом трьох місяців через арешт 19,8% корпоративних прав у lifecell (причина — наявність серед опосередкованих акціонерів Turkcell підсанкційного російського бізнесмена михайла фрідмана та його партнерів).

Антимонопольний комітет України (АМКУ) відхилив першу заявку ще на початку січня, другу так само повернув 7 березня — того ж дня lifecell подала апеляцію.

«Я не ставлю під сумнів саме рішення суду – я теж юрист. Проте як вони вирішили, що 19,8% наших акцій буде заморожено через те, що компанія Фрідмана опосередковано має 19,8% у Turkcell? Я не можу розв’язати це рівняння суто з математичної точки зору, бо у неарештованих 80% lifecell усе одно опосередковано є 19,8% компанії Фрідмана», — каже в інтерв’ю Forbes СЕО lifecell Ісмет Язиджи.

Водночас він додав, що є надія на те, що угоду закриють у квітні-вересні 2024-го, а за оптимістичного сценарію — наприкінці березня.

«Закриття угоди наприкінці року — радше песимістичний сценарій. Компанія фактично перебуває в підвішеному стані, люди працюють під великим тиском. Звісно, топменеджмент зробить усе, щоб мотивувати команду».

Нагадаємо, за кілька днів після оголошення угоди, Язиджи заявив, що піде у відставку — нині він каже, що готовий був звільнитись ще рік тому, але не наважувався це зробити через війну:

«Моя нова посада вже визначена. Я не дуже хочу працювати з новими власниками. Після попередніх обговорень виявилося, що відсутнє спільне бачення щодо стратегії подальшого розвитку та умов».

Окрім lifecell NJJ купує й Датагруп-Volia (сума угоди оцінюється у понад $100 млн), тож можливе потенційне злиття компаній:

«Французи називають цю компанію DVL – «Датагруп», Volia, lifecell. У цьому рівнянні lifecell – найсильніша компанія з точки зору виторгу, інфраструктури та налагодженості процесів. lifecell справді може стати спільним знаменником для об’єднаної компанії. Але фінальне рішення за покупцями. Наскільки я розумію, вони розглядають інший варіант. Можливо, це одна з причин, через яку я не хочу залишатися в компанії після закриття угоди», — каже Язиджи.

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