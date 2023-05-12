lifecell запустив 5G — поки що лише для абонентів у роумінгу в низці країн

lifecell повідомив про доступність 5G — зв’язок п’ятого покоління став доступним абонентам українського мобільного оператора у роумінгу в низці країн. Так, потрібно мати відповідний смартфон, який підтримує стандарт 5G.

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Перевагами зв’язку 5G вже можуть користуватися абоненти lifecell в Болгарії, Австрії, Фінляндії та Домініканській Республіці. Зараз у межах акції «Гігабайти без кордонів» lifecell надає до 40 ГБ у понад 30 країнах Європи (наразі понад 500 тис. абонентів отримали понад 30 млн ГБ), а послуга «Хвилини для України», яка діє в понад 8 країнах, передбачає до 300 хв (в залежності від тарифного плану) для дзвінків в роумінгу (сумарно за акціями «Вхідні дзвінки без додаткової плати», яка діяла у 2022 році в 12 країнах та «Хвилини для України», яка діє і зараз у 8 країнах, абоненти lifecell виговорили понад 12 млн хв).

Ключовими перевагами мереж 5G є менша затримка сигналу, більша пропускна здатність та збільшення кількості одночасних підключень. Ці показники є критично важливими для сервісів потокової трансляції відеоігор, програм AR, телемедицини, екосистем smart city та технологій автономного водіння та інших областей.

В lifecell наголошують, що перелік країн постійно збільшуватиметься, тож з часом ще більше абонентів, зокрема й ті, що вимушено виїхали з України через російську агресію, зможуть користуватися 5G у роумінгу.

Наразі доступний роумінг для українців за кордоном діє завдяки окремим домовленостям між українськими та європейськими операторами — на початку року договір продовжили до 1 липня 2023 року. Раніше Єврокомісія підтримала приєднання України до зони вільного роумінгу ЄС на постійній основі, а Рада Європейського Союзу вже дала зелене світло для двостороннього рішення. Після схвалення фінального рішення Комітетом асоціації в торговельному складі та оновленням українського законодавства все запрацює на постійні основні — українці під час поїздок Європою зможуть дзвонити та користуватися мобільним інтернетом за домашніми тарифами без заміни SIM-картки та додаткових доплат.

Щодо розвитку 5G в Україні, влітку 2021-го Кабмін відтермінував запуск 5G в Україні до липня 2022 року, але цей план, як і багато інших, зірвало повномасштабне вторгнення росії, і відтоді нових зі зрозумілих причин не було. Та можна пригадати, що на початок 2021 року в Україні налічувалось майже 200 тис. смартфонів з підтримкою 5G, а українські оператори разом з найбільшими виробниками телекомунікаційного обладнання, як-от Ericsson, ще до повномасштабної війни, готуючися до запуску, розгортали демосегменти мережі п’ятого покоління та тестували обладнання (1, 2, 3). В lifecell повідомили, що після перемоги України й відновлення зв’язку на деокупованих територіях повернуться до подальшого планування розвитку і впровадження сучасних технологій зв’язку.