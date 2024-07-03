Лінк вже не той: фаната The Legend of Zelda ув’язнили за публічне носіння Майстер-меча

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Шанувальник The Legend of Zelda був засуджений до чотирьох місяців тюремного ув’язнення. Не дивно, бо під час публічного івенту він мав холодну зброю — шестидюймову копію Майстер-меча, зброї головного героя гри Лінка.

У червні Ентоні Брея, мешканця британського міста Нанітон, заарештували за «носіння предмета з лезом». Оператори відеоспостереження помітили Брея з копією Майстер-меча, довжина леза якого становила понад 15 см.

«Лезо було в піхвах і його можна було вивільнити натисканням кнопки», — йдеться в повідомленні поліції.

Коли його допитали, Брей сказав, що репліку Майстер-меча він придбав в інтернеті як іграшку. Офіцери пояснили, що попри призначення, лезо «насправді було предметом із гострим краями, який міг бути використаний як зброя та міг налякати інших можливістю використання проти них».

Ентоні Брей стверджував, що він не використав би копію меча з Legend of Zelda як справжню зброю. Однак він визнав, що це могло бути сприйняте як загроза.

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«Ми маємо нульову толерантність до публічних появ з лезами, і Брей не погодився на це. Можна знайти інші іграшки, які не є шестидюймовими лезами. Можна не ходити вулицею, тримаючи їх перед собою. З трохи більшою самосвідомістю Брей міг би повністю уникнути контакту з нами», — зауважив сержант Спеллман з патрульного підрозділу.

На додаток до ув’язнення, Ентоні Брей зобов’язаний сплатити 154 фунти стерлінгів.

Джерело: Eurogamer

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