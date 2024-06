Перша гра Mario за 9 років, Zelda, де можна грати за Зельду, Metroid Prime 4 та інші анонси Nintendo Direct

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Mario & Luigi Brothership

Подія Nintendo Direct 2024 року розпочалася трейлером Mario & Luigi Brothership, першої нової гри у франшизі майже за дев’ять років. Трейлер демонструє ігровий процес та сінематики. Виконавчий директор Nintendo Шінья Такахаші описав гру як морську пригоду на таємничих островах, де гравці розвивають братерство Маріо та Луїджі. Геймплей отримає «динамічний поворот» традиційних покрокових боїв. Гра вийде 7 листопада 2024 року.

Donkey Kong Country Returns HD

Де Маріо, там і Донкі Конг. Гру для Nintendo Wii перероблять для Switch, рімейк також включає рівні з версії для Nintendo 3DS. За словами Nintendo, гравці можуть взяти виклик самостійно або приєднатися до друга у кооперативі для двох гравців. Donkey Kong Country Returns HD виходить 16 січня 2025 року.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Так, це перша гра франшизи, де можна грати власне за Зельду. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom містить абсолютно нові стилі гри з використанням нових навичок Zelda. Керівник серії Ейдзі Аонума обіцяє величезну різницю між проходженнями — ігровий досвід кожного гравця буде різним залежно від ефекту, який створюють його дії. Гра вийде 26 вересня 2024 року.

Metroid Prime 4: Beyond

Після оголошення гри, зробленого ще понад сім років тому Nintendo представила перший погляд на геймплей Metroid Prime 4. В трейлері показано багато геймплейних фрагментів разом із кількома жахливими інопланетними монстрами, з якими Самус має битися у довгоочікуваній грі. Гра отримала нову назву зі словом Beyond та новий логотип. Вона вийде у 2025 році.

Dragon Quest

Після кількох місяців пліток та витоків Nintendo оголосила офіційну дату випуску Dragon Quest 3 HD-2D Remake. Гра вийде на Nintendo Switch, ПК, Xbox Series X і S та PlayStation 5 14 листопада 2024 року. Сюрпризом стало оголошення Dragon Quest 1 і 2 HD-2D Remake — це повне оновлення оригінальної трилогії Dragon Quest. Обидві гри вийдуть у 2025 році.

Подивитися трейлери всіх інших ігор Nintendo Direct можна за посиланням нижче.

