Lockheed Martin показала "секретний" дрон Vectis для супроводження винищувачів

Олександр Федоткін

Дрон Vectis/Lockheed Martin

Американський оборонний концерн Lockheed Martin представив новий дрон-невидимку Vectis для супроводження винищувачів F-35 Lightning II.

Дрон створювався на підприємстві Lockheed Martin Skunk Works, яке регулярно випускає надсекретну оборонну продукцію. Завод Skunk Works вже випустив P-80 Shooting Star, F-104 Starfighter, U-2 Dragon Lady, A-12 Oxcart, SR-71 Blackbird, F-117 Nighthawk и X-59 QueSST, а також велику кількість експериментальних літальних апаратів.

Безпілотник Vectis належить до категорії 5. Міноборони США визначає його як дрон зі злітною масою у понад 600 кг, що здатен підійматись на висоту у понад 5,5 км. Швидкість, яку здатен розвивати Vectis, не вказується.

У Lockheed Martin зазначають, що за розмірами Vectis менше за винищувач F-16, однак більше дрона-ракети Common Multi-Mission Truck. Таким чином, ймовірно, довжина нового безпілотника становить від 2,4 до 15 метрів.

Vectis оснащений модифікованим трикутним крилом, має виступи вздовж носової частини, а повітрозабірники встановлені у верхній частині. Ключовою особливістю цього дрона є його малопомітність. Точні швидкість і дальність польоту не вказані, однак безпілотник має бути достатньо швидкісним, щоб діяти разом з F-35.

У Lockheed Martin підкреслюють, що Vectis являє собою високошвидкісну платформу, призначену для виконання широкого спектра задач, серед яких завдання високоточних ударів, розвідка, спостереження, рекогностува́ння, ведення радіоелектронної боротьби, наступальні та оборонні завдання у складі ППО. Автономні системи дозволяють безпілотнику діяти самостійно та у складі команди з людиною-пілотом або іншими платформами.

Скоріш за все Lockheed Martin планує випустити Vectis на ринок після початку серійного виробництва. У зв’язку з цим дрон використовує відкриту архітектуру та загальні системи керування, що спрощує модернізацію і дозволяє уникнути залежності від якогось одного постачальника компонентів.

“Vectis – це вершина нашого досвіду в галузі інтеграції складних систем, розробки перспективних винищувачів та забезпечення автономності. Ми не просто створюємо нову платформу — ми створюємо нову парадигму для військово-повітряних сил, засновану на високопродуктивній платформі для гнучких безпілотних літальних апаратів”, — підкреслив віцепрезидент та гендиректор Lockheed Martin Skunk Works О. Джей Санчес. 

Джерело: NewAtlas

