Пентагон тестує микрохвильового вбивцю роїв дронів

Потужна мікрохвильова зброя на навчаннях "Балікатан-2025" на Філіппінах/Brandon Rickert/U.S. Army

Американські військові випробовують мікрохвильову зброю для протидії роям дронів.

Військовий підрядник, компанія Epirus презентовала надпотужну мікрохвильову зброю “Леонідас” у лагері Аттербері. Протягом двох годин за демонстрацією спостерігали американські військові та представники союзників США у Тихоокеанському регіоні.

У момент кульмінації системі “Леонідас” вдалось одразу знешкодити 49 дронів. За словами гендиректора Epirus Енді Лоурі, ця технологія знайде застосування не тільки у військовій сфері, а також на стадіонах, у портах та аеропортах.

Наразі дрони повсюдно використовуються у різних зонах бойових дій. У розв’язаній Росією злочинній війні проти України дрони стали одним з ключових елементів як системи оборони, так і наступальних та контрнаступальних дій, а також стратегічних ударів по тилових районах ворога. У Червоному морі хусити використовують безпілотні катери і дрони для ударів по вантажних судах та Ізраїлю.

Іран також атакує американські бази на Близькому Сході за допомогою дронів. Це непокоїть американських військових стратегів, оскільки рої дронів можуть легко атакувати військові бази США у Тихому океані і зруйнувати стратегічну оборону за лічені години.

Існуючі способи протидії дронам все ще не настільки ефективні, оскільки використання ракет проти безпілотників обходитиметься занадто дорого, а лазери можуть відслідковувати та вражати лише одну ціль за раз. Бесполітники-перехоплювачі також здатні контролювати лише обмежену кількість цілей. Навіть системи РЕБ виявляються вже не такими ефективними у міру того, як дрони отримують можливість автономної роботи без використання GPS або радіозв’язку.

Інноваційна система “Леонідас” випускає невидимі енергетичні хвилі, які вражають електроніку всередині безпілотників. У контролері виникає коротке замикання, плата перегорає, а дрон виходить з ладу.

Установка являє собою металеву пластину розміром із гаражні ворота, встановлену на причепі. Позаду панелі розміщуються десятки підсилювачів з нітриду галію. Програмне забезпечення керує антенною решіткою, точно формуючи та спрямовуючи мікрохвильовий промінь. Замість того, щоб фізично повертати вежу, система може перемикатися між цілями або охоплювати відразу кілька.

Інженери зі штаб-квартири Epirus у Торрансі, на території Каліфорнії, випробовують технологію у камерах з пінопластовою підкладкою. Вони піддають дрони впливу електричного струму у контрольованих умовах.

“Іноді, якщо ми повертаємо дрон на 90°, першим виходить з ладу інший двигун. Мікрохвилі проникають усередину незалежно від кута. Навіть мідний захист не врятує дрон, коли антени, вали гвинтів та шви залишають крихітні отвори для витоку енергії”, — пояснює старший системний інженер Тайлер Міллер.

Система “Леонідас” здатна закривати великий простір радіусом близько 60°, одночасно вражаючи одразу кілька безпілотників. У 2023 році Пентагон уклав контракт з Epirus на $66 млн доларів, а згодом — ще на $17 млн.

Установка “Леонідас” знаходиться на випробувальних полігонах, зокрема, у рамках навчальних стрільб на Філіппінах. Старші офіцери армії США висловлюють впевненість у перспективах цієї системи, однак визнають, що ще треба багато чого зробити для інтеграції цієї зброї у більш широкі системи захисту, які включають датчики та кінетичні засоби ураження.

ВМФ США також заявили про власну версію подібної зброї. Компанія Epirus в рамках Управління військово-морських досліджень розробила ExDECS (Експедиційну систему спрямованої енергії протидії рою), адаптовану для морської піхоти та морського бою.

Прототип, доставлений до Центру надводних бойових дій ВМС США у Дальгрені, у штаті Вірджинія. Проводиться випробування на протидію різним загрозам: від безпілотників до надводних кораблів, начинених вибухівкою. В ході випробувань на пірсі інженери використовували мікрохвилі для відключення підвісних двигунів безпілотних катерів, подібних до тих, які хусити запускали в Червоному морі.

“Безпілотна війна швидко змінює хід бою. Такі системи, як ExDECS, дають морським піхотинцям вирішальну перевагу, нейтралізуючи кілька електронних погроз одночасно з допомогою однієї системи — те, що ми називаємо функцією “один до багатьох””, — зазначає Енді Лоурі.

Компанії з венчурним капіталом, такі як Epirus та Anduril, пропонують системи у більш стислий термін, залучаючи приватний капітал для їх розробки, а потім для пошуку контрактів. Epirus вже залучила півмільярда доларів, зокрема $250 млн раніше цього року, для підготовки до масштабного виробництва.

Власну систему мікрохвильової зброї під назвою “Ураган” також представив Китай. Як зазначає Тайлер Міллер, загроза беспілотників стає подібною до загрози з боку саморобних вибухових пристроїв. Між тим у Epirus працюють над зменшеними версіями “Леонідас”, які можна буде встановлювати на бойові машини піхоти Stryker, або навіть на ті самі дрони.

