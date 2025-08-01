Новини Наука та космос 01.08.2025 comment views icon

Люди, котрі звикли до суспільної боротьби замість кооперації, обирають поганців, — дослідження

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Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Люди, котрі звикли до суспільної боротьби замість кооперації, обирають поганців, — дослідження
Кадр з фільму "Диктатор"/Wikipedia

Проведене американськими соціологами дослідження, продемонструвало, що люди, які сприймають суспільство, як суто середовище жорсткої конкуренції, частіше віддають перевагу лідерам-антагоністам.

У той же час, люди, які більш схильні до кооперативних стосунків, частіше вважають таких лідерів неефективними. Дослідники опитали понад 2 тис. учасників щодо примусової поведінки — такої як погрози або перекладання вини за проблеми на інших — і зазначили, що реакції на таку поведінку не були універсальними, а натомість залежали від світогляду спостерігача

Ці результати свідчать, що люди, які розглядають світ, як середовище безжальної, конкурентної боротьби, оцінюють лідерів-антагонистів, як більш компетентних та ефективних, порівняно із тими, хто вважає, що члени суспільства не настільки відокремлені один від одного.

Аспірантка Колумбійської школи бізнесу у Нью-Йорку, співавторка дослідження Крістін Нгуєн разом з колегою, соціальним психологом зі Школи бізнесу Колумбійського університету Деніелом Еймсом для перевірки цієї гіпотези опитали 2065 мешканців США, запропонувавши їм взяти участь у семи різних тестах. У дослідженні антагоністична поведінка визначалася як підла, жорстка і залякувальна поведінка, на відміну від доброзичливої та приязної. Кожне опитування включало 10 питань щодо визначення світогляду учасників, у яких питали про ступінь їх згоди з різними твердженнями.  

“Мої знання та досвід підказують мені, що соціальний світ, у якому ми живемо, — це, по суті, конкурентні “джунглі”, де виживають і процвітають найсильніші, де влада, багатство та перемога — це все, а сила завжди має рацію”, — йшлося  в одному з тверджень. 

Варіанти включали відповіді від «категорично не згоден» до «повністю згоден». В іншому опитуванні учасникам пропонувалося оцінити вплив таких моделей поведінки, як погрози, звинувачення інших чи агресивна поведінка. Варіанти відповідей включали від “значно погіршить їх здатність досягати результатів” до “значно підвищить їх здатність досягати результатів”.  

Ще одне опитування пропонувало учасникам висловити власну реакцію на гіпотетичні зображення робочих місць, якими керують люди з різним ступенем антагоністичної поведінки. Нарешті, останнє опитування пропонувало учасникам оцінити реальних бізнес-лідерів, зокрема, Тіма Кука з Apple та Боба Айгера з Walt Disney. Учасники мали відповісти, чи вважають вони, що той чи інший гендиректор використовував антагоністичну поведінку заради кар’єрного зростання. 

У всіх опитуваннях люди, які розглядали світ як конкурентний, найчастіше вважали антагоністичних лідерів компетентними. Іншими словами, ті, хто був більш переконаний у початковій жорстокості суспільства, найчастіше вважали антагоністичні дії позитивними чи ефективними. Коли людей з таким світоглядом просили оцінити генеральних директорів, вони припускали, що лідери використовують конфронтаційну тактику, яка допомагає їм досягти успіху в кар’єрі.

Попередні дослідження показали, що сприйняття людьми поведінки частково залежить від таких факторів, як їхня робота та місцезнаходження. Щоб допомогти людям процвітати і знаходити задоволення у своїй роботі, ми повинні розуміти не тільки, як і чому менеджери поводяться саме так, а не інакше, але і як і чому люди сприймають менеджерів саме так.

Лідерам слід визнати, що люди оцінюють їх не лише за зовнішньою поведінкою, а й через призму своїх переконань. Хоча керівник може вважати, що його стиль лідерства оцінюється у відриві від робочого місця, дослідження розглядає його вплив у більш широкому контексті.

Між тим автори дослідження попереджають, що оскільки у ньому брали участь виключно мешканці США, воно може бути не актуальним у світовому масштабі. Тим не менш, Нгуен і Еймс сподіваються, що їхня робота надихне людей задуматися про те, як вони сприймають навколишніх лідерів, а лідерів — про те, який вплив вони сприймають.

Результати дослідження опубліковані у журналі Journal of Personality and Social Psychology

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Джерело: LiveScience

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