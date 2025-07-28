Скасувати понеділок: дослідження доводить ефективність чотириденного робочого тижня

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Результати масштабного дослідження, що проводилось у багатьох країнах, продемонстрували, що чотириденний робочий тиждень набагато ефективніший за традиційний п’ятиденний.

Майже 3 тис. учасників цього експерименту з шести країн не просто отримали додатковий вихідний, а як зазначається, по-новому переосмислили власне життя. Вони працювали 4 дні на тиждень без зниження зарплатні протягом 6 місяців. Дослідники спостерігали за ними, вимірюючи рівень стресу, достатність та якість сну, рівень задоволенності та навіть кількість занять фізичними вправами.

Метою експерименту було дати відповідь на питання, чи можемо ми менше працювати, роблячи той самий обсяг роботи. І відповідь виявилась — так.

Дослідники під керівництвом Вень Фаня і Джульєт Шор з Бостонського коледжу та Орли Келлі з Дублінського університетського коледжу спостерігали за 2 тис. 896 співробітниками 141 компанії з Австралії, Канади, Ірландії, Нової Зеландії, Великої Британії та США.

У співробітників, що перейшли на чотириденний робочий тиждень, були відмічені значно менше вигоряння, кращий сон, зниження втомлюванності, покращення фізичного та психічного здоров’я. Загальна задоволеність роботою значно зросла. При цьому співробітники не відчували додаткового тиску, пов’язаного з необхідністю втиснути 5 робочих днів в 4. За словами багатьох з учасників експерименту, їхня продуктивність навпаки збільшилась.

«Багато людей стурбовані процесом, званим інтенсифікацією праці. Ми виявили протилежне: як тільки працівники отримують можливість, вони почуваються краще, і це сприяє їхньому благополуччю», — пояснює Вень Фань.

Компанії добровільно погодились взяти участь в експерименті за посередництва некомерційної організації 4 Day Week Global. Кожна компанія мала 8 тижнів на реорганізацію робочих процесів до початку дослідження. До і після дослідження співробітники були опитані, під час чого їм ставили запитання, наприклад: «Чи викликає у вас роздратування ваша робота?» і «Як би ви оцінили своє психічне здоров’я?»

Наприкінці експерименту середня кількість робочих годин на тиждень скоротилась більш ніж на 5 годин — с 39,2 до 34. У той же час, у компаніях з контрольної групи, які не брали участі у дослідженні, не спостерігалось ніяких змін у тривалості робочого часу або самопочутті співробітників.

Результати, отримані в ході дослідження, вплинули на учасників різних вікових груп, статі, та з різними умовами праці. Однак найбільше покращення самопочуття спостерігалось у керівників.

Через рік дослідники вирішили повторити експеримент. Працівники, як і раніше, повідомляли про більш високе самопочуття та меншу кількість робочих годин. Найбільші зміни спостерігались у зниженні вигорання. У учасників дослідження почуття виснаження, викликаного роботою, різко знизилося – з 2,83 до 2,38 за 5-бальною шкалою.

При цьому задоволенність роботою зросла на 0,5 бали. Незначно покращилось психічне та фізичне самопочуття. Співробітники стали краще спати та менше втомлюватися. Вони найчастіше займалися спортом. А ті, хто скоротив робочий день на 8 і більше годин на тиждень, повідомили про найважливіші переваги.

За словами авторів дослідження, процес, викликаний чотириденним робочим тижнем, призвів до глибоких позитивних структурних змін у робочому процесі. Нове дослідження не вимірювало продуктивність праці на рівні організацій безпосередньо. Проте 90% компаній-учасників вирішили продовжити чотириденний графік після закінчення експерименту — це свого роду вотум довіри, що свідчить про те, що продуктивність праці не постраждала.

Дослідники визначили, що найбільшу роль у покращенні продуктивності відіграють три фактори: підвищення самооцінки, покращення сну і відпочинку, зниження втомлюваності.

Індивідуальні зміни все ж виявились важливішими за більш масштабні структурні зміни у межах всієї компанії. Співробітники, які особисто скоротили свій робочий графік, отримали більше користі для свого благополуччя, ніж ті, хто працював у компаніях, де скорочення проводилися на організаційному рівні, але без коригування індивідуальних графіків.

Співробітники, які скоротили робочий тиждень на вісім або більше годин, повідомили про помітне покращення результатів. Вони почувалися менш вигорілими, більш задоволеними своєю роботою і відзначили явні поліпшення свого психічного здоров’я.

Джерело: ZME Science