Новини Софт 21.07.2025 comment views icon

Дослідження: YouTube навмисно рекомендує веселі відео людям, які дивляться забагато політичного контенту

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Катерина Даньшина

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Дослідження: YouTube навмисно рекомендує веселі відео людям, які дивляться забагато політичного контенту
Дослідження показують, що алгоритми YouTube поступово підводять глядачів політичного контенту до розважальних та веселіших відео. Ілюстрація: Depositphotos

Дослідники з Університету Арканзасу та Центру інновацій в галузі інформаційних технологій проаналізували понад 685 000 відео на YouTube, щоб дослідити, як змінюються рекомендації коротких відео залежно від часу перегляду та чутливості контенту.

Серед іншого виявилось, що YouTube починає активно показувати користувачам розважальні відео, якщо ті дивляться забагато політичного контенту в Shorts.

«Коли ви починаєте [дивитися] конкретні політичні теми, YouTube намагається підштовхнути вас до розважальних відео, більш смішних відео, особливо в YouTube Shorts», — каже Мерт Джан Чакмак, один з авторів дослідження.

Початково Чакмак і колеги зібрали до 2800 відео по трьох темах: вибори на Тайвані 2024 року, конфлікт у Південнокитайському морі та ширша «загальна» категорія. Далі було протестовано три сценарії тривалості перегляду: 3 секунди, 15 секунд і перегляд до кінця відео. Протягом 50 послідовних переходів у рекомендації, незалежно від початкової точки чи тривалості, політичний контент поступався місцем розважальному.

Загалом у статті, опублікованій на сервері препринтів Корнелльського університету arXiv, проаналізували 685 842 коротких відео, назви та стенограми яких класифікували за темою, релевантністю та емоційним тоном за допомогою моделі OpenAI GPT-4o.

Алгоритм також надавав перевагу відео з позитивним або нейтральним емоційним тоном. Високоефективні короткі відео з більшою кількістю лайків і переглядів непропорційно просувалися, що ще більше посилювало «упередження щодо популярності».

«Можливо, деякі люди знали про це, але я впевнений, що більшість не усвідомлюють, що робить алгоритм», — каже Чакмак. «Вони просто йдуть і дивляться».

Ані YouTube, ані його материнська компанія Google не коментували результати дослідження.

Тим часом Чакмак вважає, що ця зміна не є навмисною цензурою, а застосовується радше для максимізації залученості та прибутку (зрештою, навіть для передплатників YouTube Premium Lite короткі відео не звільнені від реклами).

«YouTube намагається вилучити вас з цієї області чи теми та підштовхнути [до цікавішої] теми, щоб це могло збільшити залученість і принести більше грошей», — сказав він.

YouTube Shorts — це розділ YouTube, запущений у 2020 році на тлі популярності TikTok, так само із короткими вертикальними відео тривалістю до 60 секунд. Станом на січень 2022 року Shorts набрали понад 5 трильйонів переглядів. Інше цікаве дослідження показало, що понад 1% від часу неспання люди витрачають на перегляд YouTube Shorts, а короткі відео збирають щодня близько 200 мільярдів переглядів.

Раніше ми писали, що YouTube розгортає плеєр «як в Apple» та прибирає сторінку «Тренди», а також запроваджує посилені вимоги щодо монетизації, які мають позбавити ШІ-авторів заробітку на платформі.

YouTube вставлятиме рекламу у найемоційніші моменти відео ─ їх визначатиме ШІ

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Джерело: Dexerto, Fast Company

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