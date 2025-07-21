Дослідження: YouTube навмисно рекомендує веселі відео людям, які дивляться забагато політичного контенту

Дослідження показують, що алгоритми YouTube поступово підводять глядачів політичного контенту до розважальних та веселіших відео. Ілюстрація: Depositphotos

Дослідники з Університету Арканзасу та Центру інновацій в галузі інформаційних технологій проаналізували понад 685 000 відео на YouTube, щоб дослідити, як змінюються рекомендації коротких відео залежно від часу перегляду та чутливості контенту.

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Серед іншого виявилось, що YouTube починає активно показувати користувачам розважальні відео, якщо ті дивляться забагато політичного контенту в Shorts.

«Коли ви починаєте [дивитися] конкретні політичні теми, YouTube намагається підштовхнути вас до розважальних відео, більш смішних відео, особливо в YouTube Shorts», — каже Мерт Джан Чакмак, один з авторів дослідження.

Початково Чакмак і колеги зібрали до 2800 відео по трьох темах: вибори на Тайвані 2024 року, конфлікт у Південнокитайському морі та ширша «загальна» категорія. Далі було протестовано три сценарії тривалості перегляду: 3 секунди, 15 секунд і перегляд до кінця відео. Протягом 50 послідовних переходів у рекомендації, незалежно від початкової точки чи тривалості, політичний контент поступався місцем розважальному.

Загалом у статті, опублікованій на сервері препринтів Корнелльського університету arXiv, проаналізували 685 842 коротких відео, назви та стенограми яких класифікували за темою, релевантністю та емоційним тоном за допомогою моделі OpenAI GPT-4o.

Алгоритм також надавав перевагу відео з позитивним або нейтральним емоційним тоном. Високоефективні короткі відео з більшою кількістю лайків і переглядів непропорційно просувалися, що ще більше посилювало «упередження щодо популярності».

«Можливо, деякі люди знали про це, але я впевнений, що більшість не усвідомлюють, що робить алгоритм», — каже Чакмак. «Вони просто йдуть і дивляться».

Ані YouTube, ані його материнська компанія Google не коментували результати дослідження.

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Тим часом Чакмак вважає, що ця зміна не є навмисною цензурою, а застосовується радше для максимізації залученості та прибутку (зрештою, навіть для передплатників YouTube Premium Lite короткі відео не звільнені від реклами).

«YouTube намагається вилучити вас з цієї області чи теми та підштовхнути [до цікавішої] теми, щоб це могло збільшити залученість і принести більше грошей», — сказав він.

YouTube Shorts — це розділ YouTube, запущений у 2020 році на тлі популярності TikTok, так само із короткими вертикальними відео тривалістю до 60 секунд. Станом на січень 2022 року Shorts набрали понад 5 трильйонів переглядів. Інше цікаве дослідження показало, що понад 1% від часу неспання люди витрачають на перегляд YouTube Shorts, а короткі відео збирають щодня близько 200 мільярдів переглядів.

Раніше ми писали, що YouTube розгортає плеєр «як в Apple» та прибирає сторінку «Тренди», а також запроваджує посилені вимоги щодо монетизації, які мають позбавити ШІ-авторів заробітку на платформі.

Джерело: Dexerto, Fast Company