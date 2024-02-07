Людиноподібний робот Boston Dynamics, здається, освоїв роботу на автомобільному виробництві (відео)

Раніше двоногий робот демонстрував свою ходу, стрибки й навіть деякі елементи паркуру, а нині проявив здатність до «захоплення та перенесення» речей — зокрема, й важких автомобільних деталей.

На новому відео, опублікованому Boston Dynamics, робот-гуманоїд Atlas успішно підіймає і переносить автомобільний амортизатор, демонструючи, якщо не готовність, то близькість до потенційного комерційного використання.

Попередня версія Atlas мала дещо рудиментарні ручні затискачі, які в останній ітерації зробили «ніжнішими» — із довшими пальцями, які можуть згинатися в обидві сторони, та суглобами й опорними точками на кожній з долонь. Тепер робот може обережно охопити предмет і не пошкодити його.

На відео також є момент, коли нам демонструють зір Atlas з ідеальним 3D-скануванням деталі, яку необхідно перенести — тож здається, деякі розумні елементи у презентації таки були попередньо розраховані.

Інженерна компанія Boston Dynamics була заснована три десятиліття тому як підрозділ Массачусетського технологічного інституту. Нині вона належить Hyundai й відома своїми розробками на замовлення DARPA. Найвідоміші вироби Boston Dynamics — чотириногі роботи-собаки. У жовтні 2022 компанія підписала угоду, в якій зобов’язалась не використовувати своїх роботів як зброю.

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