Новини Новини 18.12.2023 о 13:05 comment views icon

Марк Цукерберг будує житловий комплекс на Гаваях вартістю $100 млн — із бункером на 500 кв.м.

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Марк Цукерберг будує житловий комплекс на Гаваях вартістю $100 млн — із бункером на 500 кв.м.

Секретний комплекс на острові Кауаї під назвою Koolau Ranch вже частково збудований і може стати одним із найдорожчих особистих будівельних проєктів в історії.

За даними Wired, керівник Meta Марк Цукерберг будує величезний житловий комплекс на Гаваях, вартість якого оцінюється у $100 млн. Проєкт включає близько десятка будівель із двома особняками по центру, що будуть з’єднані тунелем і вестимуть до підземного бункера площею у 500 кв.м.

Загалом у власності Цукерберга на острові перебуватиме щонайменше 30 спалень і 30 ванних кімнат, а також гостьові приміщення та група з 11 «дископодібних» будиночків на деревах, з’єднаних разом мотузковими мостами. У бункері також будуть житлові приміщення технічна кімната, а також «вибухостійкі» двері з бетону та сталі.

Марк Цукерберг будує житловий комплекс на Гаваях вартістю $100 млн — із бункером на 500 кв.м.
Головні ворота житлового комплексу Цукерберга. Фото: Wired, Філ Юнг

Інші виходи та входи в будівлях комплексу матимуть двері з кнопковими замками та звукоізоляцією, тоді як бібліотека матиме потайні двері, згідно з будівельною документацією. За словами одного з працівників, камери встановлені «повсюди» (одна менша будівля комплексу має понад 20).

Схоже, гендиректор Meta всерйоз готується до апокаліпсиса, оскільки комплекс роблять повністю автономним — на території розташують велетенський резервуар з водою разом із системою помп, а також обладнають поля для ведення сільського господарства та скотарства.

Згідно з Wired, Цукерберг збудував двометрову стіну навколо комплексу та зобов’язав працівників підписати договір про нерозголошення. Земля для комплексу, яку мільярдер придбав через серію угоду у 2014 році, обійшлася у $170 млн.

Засновник FTX Сем Бенкман-Фрід мав намір коштом інвесторів купити острівну державу Науру та побудувати там бункер

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