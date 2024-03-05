Маск активував дзвінки в X за дефолтом — тепер вашу IP-адресу бачить кожен співрозмовник. Як вимкнути?

У своєму прагненні перетворити просту та функціональну програму Twitter на застосунок для всього під назвою X Ілон Маск запустив аудіо- та відеовиклики в соцмережі як стандартні — однак є нюанс.

Нова функція показує вашу IP-адресу кожному вашому співрозмовнику, а інструкції до того, як обмежити перелік тих, хто вам може дзвонити, наразі доволі заплутані.

Нині функція аудіо- та відеодзвінків доступна у розділі «Повідомлення» на X — як значок телефону у верхньому правому куті як на iOS, так і на Android. Сайт Techcrunch, який дослідив нову опцію, пише, що за замовчуванням виклики однорангові — тобто двоє учасників виклику використовують IP-адреси один одного, оскільки виклик безпосередньо з’єднується з їхніми пристроями (це відбувається спеціально для більшості програм для обміну повідомленнями та дзвінків, таких як FaceTime, Facebook Messenger, Telegram, Signal і WhatsApp).

У довідковому центрі X повідомляється, що дзвінки маршрутизуються таким чином, що IP-адреси «можуть бути видимі для співрозмовників» (IP-адреса людини не дуже вже й конфіденційна, але ці онлайн-ідентифікатори можна використовувати для визначення зокрема місцезнаходження).

Для того, щоб приховати свій IP, необхідно натиснути перемикач «Покращена конфіденційність викликів» у налаштуваннях повідомлень на X — тоді виклики «ретранслюватимуться через інфраструктуру X, а IP-адреса будь-якої сторони, для якої ввімкнено цей параметр, буде замаскована».

Цікаво, що на своїй офіційній сторінці довідкового центру X взагалі не згадує про наскрізне шифрування, що потенційно дозволяє Twitter прослуховувати розмови (наприклад, такі програми як Signal або WhatsApp його мають і запобігають прослуховуванню для будь-кого, крім абонента та одержувача дзвінка).

Також можна налаштувати виклики лише для окремих категорій: наприклад, «Люди, на яких ви підписані», «Люди у вашій адресній книзі» (але для цього треба поділитися контактами з X), «Верифіковані користувачі» (що дозволить будь-кому, хто придбав передплату на X, дзвонити вам) або «Всі», якщо ви хочете отримувати рандомні спам-дзвінки.

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