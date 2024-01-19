X/Twitter запустив аудіо- та відеодзвінки для користувачів Android — все ще виключно за гроші

Як повідомив один з інженерів X, функції запрацюють після оновлення застосунку.

audio and video calls on X slowly rolling out for android users today! update your app and call your mother — Enrique 🦖 (@enriquebrgn) January 18, 2024

У серпні 2023 року генеральна директорка Лінда Яккаріно вперше заговорила про запровадження аудіо- та відеодзвінків на платформі — і зрештою їх розгорнули для користувачів iOS у жовтні. Примітно, що прийняти дзвінок може будь-який користувач, тоді як зателефонувати — лише передплатники преміальних тарифів.

Активувати чи деактивувати дзвінки можна через Налаштування — Приватність та безпека — Особисті повідомлення — Аудіо- та відеодзвінки. Також є можливість обмежити коло людей, які зможуть вам телефонувати: контакти; люди, на яких ви підписані; або верифіковані користувачі (можна обрати одразу кілька варіантів).

Колись відома як Twitter соцмережа нині покликана здійснити давню мрію Ілона Маска і перетворитись на «‎застосунок для всього». У січні X опублікувала свої плани на 2024 рік, де йшлося про запуск платіжних функцій, нових ШІ-можливостей та більше рекламних продуктів. Раніше кілька великих рекламодавців, включно з Apple та Disney, залишили платформу через антисемітські чи нацистські дописи розміщені поряд з їхніми оголошеннями та й власне суперечливі заяви самого Маска. Зрештою мільярдер привселюдно послав рекламодавців до біса і заявив, що їхній бойкот «‎вб’є» соцмережу.